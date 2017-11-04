В Оренбурге открыли памятник спецназовцу Александру Прохоренко, который вызвал на себя огонь в Пальмире
В Оренбурге 4 ноября открыли памятник спецназовцу Александру Прохоренко, который погиб в марте 2016 года в районе сирийской Пальмиры, вызвав огонь на себя.
«Прохоренко, совершив подвиг, ушел из жизни, но он продолжает оставаться в строю. И тысячи ребят в военных училищах, школах, военно-патриотических клубах узнают об этом подвиге. Они узнают о том, что простой российский мальчишка, который прожил короткую, но очень яркую жизнь, сумел сделать шаг в бессмертие», — заявил на церемонии открытия памятника полномочный представитель президента в Приволжском округе Михаил Бабич.
Изображенный в полный рост офицер опирается левой рукой на разбитую античную колонну. Высота бронзового памятника вместе с постаментом составляет около 10 метров.