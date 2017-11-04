В Оренбурге открыли памятник спецназовцу Александру Прохоренко, который вызвал на себя огонь в Пальмире

Интерфакс
13:56, 4 ноября 2017
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В Оренбурге 4 ноября открыли памятник спецназовцу Александру Прохоренко, который погиб в марте 2016 года в районе сирийской Пальмиры, вызвав огонь на себя.

Сергей Медведев / ТАСС / Scanpix / LETA

«Прохоренко, совершив подвиг, ушел из жизни, но он продолжает оставаться в строю. И тысячи ребят в военных училищах, школах, военно-патриотических клубах узнают об этом подвиге. Они узнают о том, что простой российский мальчишка, который прожил короткую, но очень яркую жизнь, сумел сделать шаг в бессмертие», — заявил на церемонии открытия памятника полномочный представитель президента в Приволжском округе Михаил Бабич.

Изображенный в полный рост офицер опирается левой рукой на разбитую античную колонну. Высота бронзового памятника вместе с постаментом составляет около 10 метров.

Интерфакс
О гибели Александра Прохоренко в районе Пальмиры в Сирии стало известно в марте 2016 года. Как говорили в Минобороны, он занимался передачей авиации координат объектов террористов из «Исламского государства». «Военнослужащий геройски погиб, вызвав огонь на себя после того, как был обнаружен террористами и окружен», — заявили в ведомстве.
Прохоренко посмертно было присвоено звание Героя России. Его именем решили назвать улицы в Оренбурге, Грозном и Смоленске. В Смоленске был открыт его бюст, а в небольшом итальянском городе Вальи-Сотто ему поставили памятник.
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