В Чите школьница сломала позвоночник на уроке физкультуры. СК начал проверку

В Забайкальском крае Следственный комитет начал проверку информации о том, что в одной из школ Читы третьеклассница предположительно получила компрессионный перелом позвоночника на уроке физкультуры.

По словам ребенка, учитель физкультуры заставил ее сделать кувырок, пригрозив поставить двойку, хотя она сказала, что не умеет делать это упражнение.

«Я пошла делать. Я скрутилась, и потом он меня взял за ноги и толкнул. Потом я почувствовала хруст, мне стало трудно двигаться и дышать», — рассказала она телеканалу «Заб.ТВ».

Девочка находится в больнице. «Ограничения по режиму физической активности у нее будут какое-то время, но, как правило, восстанавливается все полностью», — заявил один из врачей.

Комитет образования Читы создал комиссию для изучения инцидента.