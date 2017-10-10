Министр образования Ольга Васильева сказала, что на уроках физкультуры умерли 211 детей за год. К этой статистике есть вопросы

9 октября министр образования Ольга Васильева рассказала, что в 2016/17 учебном году на уроках физкультуры погибли 211 детей. По мнению Васильевой, причина — в защите персональных данных: в школах нет медицинских сведений о детях, поэтому учителя не учитывают особенности своих учеников. «Медуза» решила проверить слова министра, но выяснилось, что на основные вопросы о детской смертности в школах нет четких ответов.

Такая смертность на физкультуре — это катастрофа?

Смерть 211 детей за один учебный год — это чудовищная цифра, но не очень ясно, насколько она аномальна. Мы не знаем, откуда брала данные Ольга Васильева. Статистика детской смертности на уроках не отслеживается на регулярной основе, так что мы не можем сказать, стало ли таких случаев больше за последние годы или меньше.

В конце 2016 года «Лайф» опубликовал данные, из которых следовало, что только за полтора месяца (в октябре и ноябре) в школах и на спортивных мероприятиях умерли 10 детей. В публикации говорилось, что такие данные предоставила Федеральная служба охраны по запросу заместителя председателя правительства по спорту и туризму Виталия Мутко, при этом основным источником сведений для ФСО стали сообщения самого «Лайфа». Издание пишет, что Мутко тогда попросил у профильных ведомств (в том числе у Минобрнауки) собрать данные по случаям смертей во время занятий физкультурой и спортом за 2016 год, — возможно, именно во время этого анализа и появилась цифра, о которой теперь говорит Васильева.

Министр также не привела данных о том, от чего именно умирают дети на уроках физкультуры. Судя по публикациям в СМИ, часто погибают дети, страдающие от сердечных заболеваний.

Ведущий научный сотрудник Центра демографических исследований РЭШ Евгений Андреев сказал «Медузе», что статистика — 211 случаев в год — выглядит правдоподобно и тут может и не быть какой-либо особенной аномалии.

В смертях детей действительно виноваты меры по защите персональных данных?

Васильева говорит, что сейчас школам не хватает сведений о здоровье своих учеников. «Персональная защита данных к чему привела — у нас нет медицинских карт, мы не знаем, чем болен ребенок», — объяснила министр.

Действительно, с 2012 года медицинские карты в школы принимают только в том случае, если об этом попросят сами родители. После заявления Васильевой о смерти 211 детей Минздрав выпустил новость, в которой напомнил, что скоро ситуация изменится. С 1 января 2018 года вступит в силу приказ, согласно которому результаты регулярных профилактических осмотров детей будут направляться сотрудникам школы — с рекомендацией, насколько интенсивно этому ребенку можно заниматься физкультурой.

В СМИ не впервые появляются публикации о том, что от нагрузок во время уроков физкультуры умирает много детей. Директор Института возрастной физиологии Марьяна Безруких еще два года назад говорила, что одна из главных причин в том, что учителя плохо знают о проблемах со здоровьем у учеников. А если и знают, не придают этому значения.

В открытом доступе нет подробного и убедительного анализа, из которого было бы ясно, каковы основные причины смертности школьников на уроке физкультуры. Поэтому сложно понять, поможет ли ситуации тот факт, что с 2018 года поликлиники начнут предупреждать учителей о медицинском состоянии своих учеников.