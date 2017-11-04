Упавший у берегов Шпицбергена вертолет Ми-8 подняли на поверхность

Российский вертолет Ми-8, упавший в море у берегов Шпицбергена, поднят на поверхноcть в ночь на 4 ноября. Об этом заявили в российском генконсульстве в Баренцбурге и в оперативной группе МЧС на архипелаге.

«Пассажиров и членов экипажа внутри вертолета не оказалось», — сказал руководитель группы Евгений Саидов.

Саидов сообщил, что на поверхность удалось поднять и «черный ящик», он будет отправлен на расшифровку в Москву.