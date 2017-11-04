Упавший у берегов Шпицбергена вертолет Ми-8 подняли на поверхность
Российский вертолет Ми-8, упавший в море у берегов Шпицбергена, поднят на поверхноcть в ночь на 4 ноября. Об этом заявили в российском генконсульстве в Баренцбурге и в оперативной группе МЧС на архипелаге.
«Пассажиров и членов экипажа внутри вертолета не оказалось», — сказал руководитель группы Евгений Саидов.
Саидов сообщил, что на поверхность удалось поднять и «черный ящик», он будет отправлен на расшифровку в Москву.
Вертолет «Ми-8» компании «Арктикуголь» потерпел крушение 26 октября у берегов Шпицбергена. На борту находились восемь человек, в том числе трое ученых из НИИ Арктики и Антарктики, которые занимались плановыми гидрологическими наблюдениями.
29 октября вертолет обнаружили на глубине 209 метров. 31 октября в ходе поисковой операции было найдено тело одного из погибших.