Упавший у берегов Шпицбергена вертолет Ми-8 подняли на поверхность

ТАСС
11:16, 4 ноября 2017
Надежный источник

Российский вертолет Ми-8, упавший в море у берегов Шпицбергена, поднят на поверхноcть в ночь на 4 ноября. Об этом заявили в российском генконсульстве в Баренцбурге и в оперативной группе МЧС на архипелаге.

«Пассажиров и членов экипажа внутри вертолета не оказалось», — сказал руководитель группы Евгений Саидов.

Саидов сообщил, что на поверхность удалось поднять и «черный ящик», он будет отправлен на расшифровку в Москву.

Вертолет «Ми-8» компании «Арктикуголь» потерпел крушение 26 октября у берегов Шпицбергена. На борту находились восемь человек, в том числе трое ученых из НИИ Арктики и Антарктики, которые занимались плановыми гидрологическими наблюдениями.
29 октября вертолет обнаружили на глубине 209 метров. 31 октября в ходе поисковой операции было найдено тело одного из погибших. 
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме