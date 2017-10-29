Разбившийся у берегов Шпицбергена российский вертолет нашли на глубине 209 метров

К поискам пропавшего «Ми-8» привлекли три судна, два вертолета и подводный аппарат. (нор. яз.)

«Ми-8» компании «Арктикуголь» пропал 26 октября. Вертолет летел из поселка Пирамида в Баренцбург.

На борту вертолета находились восемь человек: трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики и пятеро членов экипажа.

Вероятнее всего, вертолет разбился из-за ошибки экипажа — он летел в сложных погодных условиях.