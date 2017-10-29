Как поехать в Южную Корею на лечение? Карточки «Медузы» и НОТК

Разбившийся у берегов Шпицбергена российский вертолет нашли на глубине 209 метров

Dagbladet
09:20, 29 октября 2017
Надежный источник

Норвежские спасатели обнаружили российский вертолет, разбившийся 26 октября. Обломки обнаружены на глубине 209 метров.

К поискам пропавшего «Ми-8» привлекли три судна, два вертолета и подводный аппарат. (нор. яз.)

Dagbladet
«Ми-8» компании «Арктикуголь» пропал 26 октября. Вертолет летел из поселка Пирамида в Баренцбург.
На борту вертолета находились восемь человек:  трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики и пятеро членов экипажа.
Вероятнее всего, вертолет разбился из-за ошибки экипажа — он летел в сложных погодных условиях.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме