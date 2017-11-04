МВД насчитало на празднованиях Дня народного единства полтора миллиона человек

Интерфакс
16:52, 4 ноября 2017
Надежный источник

В торжествах по случаю Дня народного единства в России приняли участие более полутора миллионов человек, сообщила пресс-служба МВД России.

По данным министерства, по всей России в более чем 1300 населенных пунктах прошло около 2500 праздничных мероприятий.

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября с 2005 года. Праздник был введен вместо Дня примирения и согласия, который с 1996 года отмечался 7 ноября вместо годовщины Октябрьской революции.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме