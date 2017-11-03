В правительстве предложили отказаться от налоговой реформы

В российском правительстве планируют отказаться от проведения в ближайшее время налоговой реформы, пишут «Ведомости».

Такое предложение, по данным источников издания, планируется включить в доклад об итогах обсуждения налоговой реформы, который правительство готовит по поручению президента Владимира Путина.

Единственным активно обсуждавшимся в правительстве вариантом реформы, по словам собеседников «Ведомостей», был налоговый маневр — снижение страховых взносов и повышение НДС до 22%. Эта идея, по словам одного из источников, официально не отвергнута, но встретила активное сопротивление социального блока.

От других налоговых изменений, пишут «Ведомости», например, от введения налога с продаж, правительство отказалось еще раньше.

Представители премьера Дмитрия Медведева, первого вице-премьера Игоря Шувалова и Минэкономразвития отказались от комментариев.