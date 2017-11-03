В правительстве предложили отказаться от налоговой реформы
В российском правительстве планируют отказаться от проведения в ближайшее время налоговой реформы, пишут «Ведомости».
Такое предложение, по данным источников издания, планируется включить в доклад об итогах обсуждения налоговой реформы, который правительство готовит по поручению президента Владимира Путина.
Единственным активно обсуждавшимся в правительстве вариантом реформы, по словам собеседников «Ведомостей», был налоговый маневр — снижение страховых взносов и повышение НДС до 22%. Эта идея, по словам одного из источников, официально не отвергнута, но встретила активное сопротивление социального блока.
От других налоговых изменений, пишут «Ведомости», например, от введения налога с продаж, правительство отказалось еще раньше.
Представители премьера Дмитрия Медведева, первого вице-премьера Игоря Шувалова и Минэкономразвития отказались от комментариев.
Доклад прорабатывается, указывает представитель Минфина, но итоговых решений по настройке налоговой системы еще нет. Итоговым решением может стать предложение сохранить действующую систему, рассказали «Ведомостям» четыре чиновника финансово-экономического блока. Вероятнее всего, президенту доложат, что бизнесу и экономике хорошо и так, полагает один из них.