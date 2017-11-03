В правительстве предложили отказаться от налоговой реформы

Ведомости
07:43, 3 ноября 2017
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В российском правительстве планируют отказаться от проведения в ближайшее время налоговой реформы, пишут «Ведомости».

Такое предложение, по данным источников издания, планируется включить в доклад об итогах обсуждения налоговой реформы, который правительство готовит по поручению президента Владимира Путина.

Единственным активно обсуждавшимся в правительстве вариантом реформы, по словам собеседников «Ведомостей», был налоговый маневр — снижение страховых взносов и повышение НДС до 22%. Эта идея, по словам одного из источников, официально не отвергнута, но встретила активное сопротивление социального блока.

От других налоговых изменений, пишут «Ведомости», например, от введения налога с продаж, правительство отказалось еще раньше.

Представители премьера Дмитрия Медведева, первого вице-премьера Игоря Шувалова и Минэкономразвития отказались от комментариев.

Доклад прорабатывается, указывает представитель Минфина, но итоговых решений по настройке налоговой системы еще нет. Итоговым решением может стать предложение сохранить действующую систему, рассказали «Ведомостям» четыре чиновника финансово-экономического блока. Вероятнее всего, президенту доложат, что бизнесу и экономике хорошо и так, полагает один из них.

Ведомости
О начале обсуждения налоговой реформы в России заявил в послании Федеральному собранию в декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин. Правительству было поручено к декабрю 2017 года подготовить доклад об итогах обсуждения реформы. Предполагалось, что если реформу будет решено провести, то все необходимые изменения в законодательство внесут в течение 2018 года.
В обсуждения реформы, как сообщалось, в числе прочего, обсуждался налоговый маневр — повышения НДС (налог на добавленную стоимость) до 22 процентов при одновременном снижении до 22 процентов страховых взносов, повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также введение прогрессивной шкалы НДФЛ.
При этом источники неоднократно подчеркивали, что любую налоговую реформу не планируется проводить до выборов президента в 2018 году.

Налоги в России

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