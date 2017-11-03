Канада ввела санкции против 30 россиян по «закону Магнитского»

МИД Канады
17:03, 3 ноября 2017
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Канада ввела санкции против 30 граждан РФ, которых считает причастными к делу юриста Сергея Магнитского.

В список попали, в частности, глава СК РФ Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь, бывший замглавы МВД России Алексей Аничин, судья Алексей Криворучко, бывший сотрудники МВД Павел Карпов и Артем Кузнецов. Все они находятся под аналогичными санкциями США.

«Канада долгое время выражала глубокую обеспокоенность делом Сергея Магнитского и тем, как оно отражает российскую систему правосудия», — заявили в канадском МИДе.

Канадское правительство также ввело санкции против 19 чиновников правительства Венесуэлы, в том числе президента Николаса Мадуро, и троих чиновников из Южного Судана.

Санкции были введены на основании вступившего в октябре в силу закона «О справедливости для жертв коррумпированных иностранных властей», который называют «Законом Магнитского».

Канадский «Закон Магнитского» вступил в силу 18 октября. Закон позволяет канадским властям вводить санкции против иностранцев, причастных, по их мнению, к нарушению прав человека. В США существует аналогичный закон, также названный в память о Сергее Магнитском.
Юрист Сергей Магнитский умер в 2009 году в московском СИЗО, где находился.по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital Уильяма Браудера. В фонде гибель юриста объяснили тем, что он раскрыл хищение из российского бюджета 5,4 миллиарда рублей, совершенное при участии сотрудников российских правоохранительных органов.
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