Канада ввела санкции против 30 россиян по «закону Магнитского»

Канада ввела санкции против 30 граждан РФ, которых считает причастными к делу юриста Сергея Магнитского.

В список попали, в частности, глава СК РФ Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь, бывший замглавы МВД России Алексей Аничин, судья Алексей Криворучко, бывший сотрудники МВД Павел Карпов и Артем Кузнецов. Все они находятся под аналогичными санкциями США.

«Канада долгое время выражала глубокую обеспокоенность делом Сергея Магнитского и тем, как оно отражает российскую систему правосудия», — заявили в канадском МИДе.

Канадское правительство также ввело санкции против 19 чиновников правительства Венесуэлы, в том числе президента Николаса Мадуро, и троих чиновников из Южного Судана.

Санкции были введены на основании вступившего в октябре в силу закона «О справедливости для жертв коррумпированных иностранных властей», который называют «Законом Магнитского».