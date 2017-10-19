В Канаде приняли «закон Магнитского»

Российское посольство в Канаде уже заявило , что считает принятие закона «отрицанием здравого смысла». «Этот иррациональный закон был пролоббирован беглым мошенником, уклоняющимся от налогов, и теми, кто ненавидит Россию», — добавили в дипмиссии. Посольство не приводит имен, но, судя по всему, намекает на главу Hermitage Capital Уильяма Браудера, осужденного в России за неуплату налогов.

В Канаде приняли закон «О справедливости для жертв коррумпированных иностранных властей» («Закон Магнитского»). 18 октября документ получил королевское одобрение и вступил в силу.

Еще до принятия канадского «закона Магнитского» российское посольство заявило, что Москва ответит «решительными и взаимными контрмерами».

В ответ на американский закон в России приняли поправки «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» («Закон Димы Яковлева»). Этот документ не только позволяет вводить санкции против американцев, но и запрещает усыновление российских детей в США.

Американский и канадский законы названы в честь юриста Сергея Магнитского, который умер в 2009 году в московском СИЗО. Свой арест Магнитский связывал с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов.