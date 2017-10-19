В Канаде приняли «закон Магнитского»
В Канаде приняли закон «О справедливости для жертв коррумпированных иностранных властей» («Закон Магнитского»). 18 октября документ получил королевское одобрение и вступил в силу.
Документ, подготовленный сенатором Рэйнелл Андрейчук, позволяет канадским властям вводить санкции против иностранцев, причастных к нарушению прав человека. Канадские поправки являются аналогом американского «закона Магнитского».
Российское посольство в Канаде уже заявило, что считает принятие закона «отрицанием здравого смысла». «Этот иррациональный закон был пролоббирован беглым мошенником, уклоняющимся от налогов, и теми, кто ненавидит Россию», — добавили в дипмиссии. Посольство не приводит имен, но, судя по всему, намекает на главу Hermitage Capital Уильяма Браудера, осужденного в России за неуплату налогов.