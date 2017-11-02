Tesla отчиталась о рекордных квартальных убытках

The Verge
11:05, 2 ноября 2017
Надежный источник

Компания Tesla, производящая электромобили, объявила о крупнейших в своей истории квартальных убытках в 671 миллион долларов. При этом выручка Tesla в третьем квартале также оказалась рекордной — 2,984 миллиарда долларов — за счет роста продаж Model X.

После публикации квартальной отчетности, которая оказалась хуже прогнозов аналитиков, глава Tesla Илон Маск объявил, что компания переносит сроки выхода на производство пяти тысяч электромобилей Model 3 в месяц.

Ранее планировалось, что Tesla начнет выпуска по пять тысяч Model 3 к концу 2017 года, теперь на такую расчетную мощность компания собирается выйти не ранее конца первого квартала 2018 года.

Акции Tesla после публикации отчетности и объявления о переносе сроков производства Model 3 снизились на внебиржевых торгах на 5%, до 304,9 доллара.

Model 3 — самый доступный электромобиль от Tesla. Его цена на американском рынке начинается от 35 тысяч долларов. Первый серийный электромобиль Model 3 был выпущен в июле.

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