Tesla отчиталась о рекордных квартальных убытках

Компания Tesla, производящая электромобили, объявила о крупнейших в своей истории квартальных убытках в 671 миллион долларов. При этом выручка Tesla в третьем квартале также оказалась рекордной — 2,984 миллиарда долларов — за счет роста продаж Model X.

После публикации квартальной отчетности, которая оказалась хуже прогнозов аналитиков, глава Tesla Илон Маск объявил, что компания переносит сроки выхода на производство пяти тысяч электромобилей Model 3 в месяц.

Ранее планировалось, что Tesla начнет выпуска по пять тысяч Model 3 к концу 2017 года, теперь на такую расчетную мощность компания собирается выйти не ранее конца первого квартала 2018 года.

Акции Tesla после публикации отчетности и объявления о переносе сроков производства Model 3 снизились на внебиржевых торгах на 5%, до 304,9 доллара.