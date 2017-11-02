Путин наградит уволенных губернаторов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ушедшие в отставку руководители российских регионов будут представлены к государственным наградам. Об этом сообщает «Интерфакс».
2 ноября Владимир Путин проводит в своей резиденции в Ново-Огарево встречу с десятью уволенными этой осенью губернаторами. Как говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Путин намерен «дать соответствующую оценку» внесенному ими «вкладу в развитие своих регионов».
На встрече не будет бывшего главы Псковской области Андрея Турчака, который стал секретарем генсовета «Единой России». Почему его нет на встрече с президентом, не уточняется.
Осенью 2017 года в России ушли в отставку 11 губернаторов. Руководители сменились в Самарской, Нижегородской, Псковской, Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской областях, в Дагестане, Красноярском и Приморском краях, а также в Ненецком автономном округе.
После предыдущей волны губернаторских отставок также сообщалось, что их представят к наградам.