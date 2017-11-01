Отменен приказ об отчислении из университета друга координатора штаба Навального в Кемерово

Как сообщил Степанцов «Медузе», приказ был отменен в связи «с установлением факта нарушения процедуры отчисления». Вуз дал Степанцову месяц на то, чтобы закрыть академическую задолженность.

Руководство Института экономики и управления при Кузбасском государственном техническом университете (КузГТУ) отменило приказ об отчислении из магистратуры Александра Степанцова — молодого человека координатора штаба Навального в Кемерово Ксении Пахомовой.

Ксения Пахомова стала координатором штаба Навального в Кемерово в августе 2017 года. В октябре Пахомова сообщила, что ее мать — Наталья Пахомова была уволена из школы искусств № 50, где она всего за две недели до этого была назначена директором. Увольнение матери, по мнению Ксении Пахомовой, было связано с ее работой координатора штаба Навального.

Также в октябре Александр Степанцов, с которым Ксения Пахомова встречается в течение пяти лет, был отчислен из магистратуры. Причиной отчисления была указана академическая задолженность, наличие которой Степанцов отрицает. Вскоре после отчисления Степанцову пришел вызов в военкомат. Степанцов обратился с заявлением о незаконном отчислении в суд, профсоюз и прокуратуру, а также направил письмо в Министерство образования и науки РФ.