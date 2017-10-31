В августе 2017-го Ксения Пахомова стала координатором Навального в Кемерово. Ее парня отчислили, маму уволили, а бабушке угрожают увольнением

Мать координатора штаба Навального в Кемерово уволили с должности директора школы

Глава кемеровского штаба оппозиционера Алексея Навального Ксения Пахомова 31 октября рассказала, что ее мать Наталья Пахомова была уволена из школы искусств № 50, где она всего за две недели до этого была назначена директором. «Маме и раньше говорили в личных беседах, что ее могут уволить за то, что ее дочь — координатор штаба Навального», — сказала «Медузе» Ксения Пахомова; координатором штаба Навального в Кемерово она работает с августа 2017 года.

Мою маму уволили с поста директора школы искусств №50 #ЗаНавального . Позвоните в администрацию и спросите, какого черта:83842365091 pic.twitter.com/cCAKJslFCB — Ксения Пахомова (@ks_pakhomova) October 31, 2017

Наталья Пахомова рассказала «Медузе», что 14 сентября сотрудники администрации города под вымышленным предлогом вызвали ее к зданию цирка в центре Кемерово — в это время там сидела ее дочь Ксения с ноутбуком и по скайпу участвовала в прямом эфире программы «Кактус» на ютьюб-канале Алексея Навального. По словам Натальи Пахомовой, возле цирка ее встретила начальник управления культуры, спорта и молодежной политики мэрии Кемерова Ирина Сагайдак. Она подвела ее к дочери и с иронией спросила, не устроить ли Ксению на работу в администрацию города.

18 сентября за финансовые нарушения, связанные со сбором денег с родителей, был уволен директор школы искусств № 50. Сагайдак предложила занять его должность Наталье Пахомовой, которая работала заместителем директора по учебной работе. «Я сразу решила прояснить ситуацию и спросила, не отразится ли на моей работе то, что моя дочь возглавляет штаб Навального. Я человек системы и давно в ней работаю. Сагайдак ответила мне, что сейчас не 1937 год, что я могу идти спокойно подписывать документы», — рассказывает Наталья Пахомова. 13 октября она вступила в должность, а 31 октября узнала, что ее увольняют — без объяснения причины. «Когда я была завучем, у меня было трудовое соглашение и уволить меня не могли, хотя директор школы уже тогда говорил, что меня хотят уволить из-за Ксении. Когда я сама стала директором, то отнесла свою трудовую в управление культуры, спорта и молодежной политики», — объясняет Пахомова. В мэрии Кемерово не смогли оперативно прокомментировать стремительное увольнение директора школы.

Молодого человека Ксении Пахомовой отчислили из магистратуры университета

О своем отчислении Александр Степанцов — они с Ксенией Пахомовой встречаются уже пять лет — узнал 11 октября, после прошедшей в городе 7 октября акции в поддержку Навального. Она была организована городским штабом во главе с Пахомовой. «Акция была в субботу, а в понедельник Сашу вызвали в деканат и сказали, что у него есть [учебная] задолженность. Притом что какая может быть задолженность у студента с повышенной стипендией», — возмущается Ксения. Степанцов на акции в поддержку Навального не присутствовал.

А вот и военкомат подключился. Что еще придумают? pic.twitter.com/jIYKmhk6q9 — Ксения Пахомова (@ks_pakhomova) October 30, 2017

Александр Степанцов рассказал «Медузе», что окончил с красным дипломом Институт экономики и управления при Кузбасском государственном техническом университете (КузГТУ), потом поступил на бюджетное отделение в магистратуру Института информационных технологий, машиностроения и автомобилестроения при КузГТУ. Там он с отличием окончил первый курс, в начале второго его отчислили — за неуспеваемость. «Формально меня отчислили за то, что я не сдал отчет по практике, у которой даже названия не было. 10 октября декан нашего института Дмитрий Стенин лично сказал мне, что у меня есть неделя на устранение задолженности. Я все сдал преподавателю меньше чем через сутки. Но уже на следующий день я узнал, что меня отчислили. Стенин сказал, что, по словам преподавателя, никакого прогресса у меня не было», — объясняет Степанцов. Знакомые преподаватели объяснили ему, что так обычно поступают, когда нужно избавиться от студента, добавил Степанцов.

Он обратился с заявлением о незаконном отчислении в суд, профсоюз и прокуратуру, а также направил письмо в Министерство образования и науки РФ. «Даже если исходить из версии, что меня уволили из-за академической задолженности, то они должны были дважды предоставить мне сроки для ее погашения — на деле не был предоставлен ни один», — говорит он.

Из-за политической активности Ксении Пахомовой без работы может остаться и ее бабушка

В день, когда Ксения Пахомова выходила в прямой эфир программы «Кактус», к зданию цирка в центре Кемерова, где она сидела с ноутбуком, привезли и ее бабушку Любовь Нестерову. Она работает смотрителем в Кемеровском областном музее изобразительных искусств. По словам Натальи Пахомовой, чиновники уже планировали уволить Нестерову за то, что ее внучка поддерживает Алексея Навального, — однако руководство музея вступилось за Нестерову и попросило ее «повлиять» на внучку (собственно, это она и должна была сделать, встретившись с внучкой возле здания цирка).

7 октября, когда Ксения Пахомова проводила акцию в поддержку Навального, руководство музея хотело отвезти бабушку и туда — чтобы она поговорила с внучкой; но Любовь Нестерова отказалась. «Сотрудники музея хорошо к ней относятся, им даже стыдно было за то, что они заставляют ее это делать, и в итоге они от нее отстали. Хотя пока моя бабушка на больничном. Выйдет — посмотрим, что будет», — говорит Ксения Пахомова.