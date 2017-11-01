МОК лишил медалей чемпиона Сочи-2014 Александра Легкова

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил медалей Зимней Олимпиады в Сочи 2014 года российского лыжника Александра Легкова, выигравшего золото в гонке на дистанции 50 километров и серебро как участник эстафеты. Он стал первым медалистом той Олимпиады, которого лишили медалей.

Легкова и еще одного российского участника Олимпиады, лыжника Евгения Белова, признали виновными в нарушении антидопинговых правил. Им запретили участвовать в Олимпийских играх.

Спортсмены, участвовавшие в эстафете вместе с Легковым, также лишились своих медалей.

Решение было принято по рекомендации комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая проверяет подозрения в нарушении антидопинговых правил, выдвинутые против российских спортсменов в так называемом докладе Макларена.