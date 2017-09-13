ВАДА сняло обвинения в допинге с 95 российских спортсменов из доклада Макларена

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отказалось от претензий к 95 российским спортсменам, которые фигурировали в специальном докладе Ричарда Макларена после Олимпиады в Сочи. Об этом со ссылкой на внутренние документы агентства пишет The New York Times. Официально о прекращении расследования не сообщалось.

По информации газеты, специалисты ВАДА закончили пересмотр дел 96 спортсменов, из которых только в одном случае были найдены достаточные доказательства применения допинга. Имена спортсменов не называются.

При пересмотре дел против российских спортсменов специалисты ВАДА не обращались к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. «Невозможность получить его показания указана в некоторых случаях как причина закрытия дела», — заявил адвокат Родченкова Джим Уолден. При этом, по словам Уолдена, ни одного уведомления о допросе им не приходило.