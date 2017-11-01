Дальнобойщики объявили о новой забастовке

Требование об отставке правительства, которое ранее выдвигали дальнобойщики, в ходе новой акции протест решено не выдвигать. «Отставку правительства мы пока убрали в сторону ввиду того, что грядут президентские выборы, и кабмин будет распущен», — сообщил Бажутин.

Бажутин подчеркнул, что участники забастовки планируют выдвинуть требования, связанные только с транспортной отраслью, включая систему «Платон».

Андрей Бажутин, председатель Объединения перевозчиков России, в интервью телеканалу «Дождь» подтвердил планы проведения новой забастовки, не став уточнять дату ее начала.

Российские дальнобойщики планируют провести новую масштабную акцию протеста, сообщил журналист «Эха Москвы в Петербурге» Арсений Веснин. Общероссийская забастовка, по его данным, намечена на 15 декабря.

Осенью 2015 года из-за введения платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам (плату собирают через систему «Платон») в разных регионах России прошли акции протеста дальнобойщиков. На фоне акций протеста размер штрафов был снижен в десять раз, до пяти тысяч рублей, а на проезд был установлен льготный тариф.

В октябре правительство внесло в Госдуму законопроект, повышающий верхний порог штрафа за неоплату проезда через «Платон» до 20 тысяч рублей. Из документа также следует, что планируется повысить тарифы на проезд грузовиков по трассам.