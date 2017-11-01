Дальнобойщики объявили о новой забастовке

Дождь
13:32, 1 ноября 2017
Надежный источник

Российские дальнобойщики планируют провести новую масштабную акцию протеста, сообщил журналист «Эха Москвы в Петербурге» Арсений Веснин. Общероссийская забастовка, по его данным, намечена на 15 декабря.

Андрей Бажутин, председатель Объединения перевозчиков России, в интервью телеканалу «Дождь» подтвердил планы проведения новой забастовки, не став уточнять дату ее начала.

Бажутин подчеркнул, что участники забастовки планируют выдвинуть требования, связанные только с транспортной отраслью, включая систему «Платон».

Требование об отставке правительства, которое ранее выдвигали дальнобойщики, в ходе новой акции протест решено не выдвигать. «Отставку правительства мы пока убрали в сторону ввиду того, что грядут президентские выборы, и кабмин будет распущен», — сообщил Бажутин.

Осенью 2015 года из-за введения платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам (плату собирают через систему «Платон») в разных регионах России прошли акции протеста дальнобойщиков. На фоне акций протеста размер штрафов был снижен в десять раз, до пяти тысяч рублей, а на проезд был установлен льготный тариф.
В октябре правительство внесло в Госдуму законопроект, повышающий верхний порог штрафа за неоплату проезда через «Платон» до 20 тысяч рублей. Из документа также следует, что планируется повысить тарифы на проезд грузовиков по трассам.

КАК В РОССИИ ВВОДИЛИ СИСТЕМУ «ПЛАТОН»

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме