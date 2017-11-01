Дальнобойщики объявили о новой забастовке
Российские дальнобойщики планируют провести новую масштабную акцию протеста, сообщил журналист «Эха Москвы в Петербурге» Арсений Веснин. Общероссийская забастовка, по его данным, намечена на 15 декабря.
!!! Дальнобйощики объявляют новую забастовку. 15 декабря начнётся. Приурочена к началу президентской компании. pic.twitter.com/JEVJBhnQpI— Арсений Веснин (@ars_ves) November 1, 2017
Андрей Бажутин, председатель Объединения перевозчиков России, в интервью телеканалу «Дождь» подтвердил планы проведения новой забастовки, не став уточнять дату ее начала.
Бажутин подчеркнул, что участники забастовки планируют выдвинуть требования, связанные только с транспортной отраслью, включая систему «Платон».
Требование об отставке правительства, которое ранее выдвигали дальнобойщики, в ходе новой акции протест решено не выдвигать. «Отставку правительства мы пока убрали в сторону ввиду того, что грядут президентские выборы, и кабмин будет распущен», — сообщил Бажутин.