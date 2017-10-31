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Задержан глава московского штаба Навального Николай Ляскин

Николай Ляскин
07:16, 31 октября 2017
Надежный источник

В Москве полиция задержала Николая Ляскина, руководителя московского штаба Алексея Навального. Об этом Ляскин сообщил в своем твиттере.

Машину Ляскина остановили около его дома, после чего заставили поехать в ОВД Косино-Ухтомского района. По словам Ляскина, полицейские сообщили, что на него собираются составить административный протокол. По какой статье, неизвестно.

15 сентября на Николая Ляскина было совершено нападение. Его ударили на улице трубой по голове. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
В качестве подозреваемого по делу о нападении проходит Алексей Щербаков. На допросе он заявил, что Ляскин сам заказал нападение, пообещав ему 150 тысяч рублей. Ляскин опровергает такую версию.

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