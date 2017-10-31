Задержан глава московского штаба Навального Николай Ляскин

Полиция и человек в штатском заблокировали мою машину, требуют , чтобы я проехал в ОВД Косино-Ухтомского р-на. Это видимо вместо повестки pic.twitter.com/Ie91sc33Eg

Машину Ляскина остановили около его дома, после чего заставили поехать в ОВД Косино-Ухтомского района. По словам Ляскина, полицейские сообщили, что на него собираются составить административный протокол. По какой статье, неизвестно.

В Москве полиция задержала Николая Ляскина, руководителя московского штаба Алексея Навального. Об этом Ляскин сообщил в своем твиттере.

15 сентября на Николая Ляскина было совершено нападение. Его ударили на улице трубой по голове. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

В качестве подозреваемого по делу о нападении проходит Алексей Щербаков. На допросе он заявил, что Ляскин сам заказал нападение, пообещав ему 150 тысяч рублей. Ляскин опровергает такую версию.