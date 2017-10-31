Верховный суд предложил ввести в УК категорию «уголовный проступок»

Верховный суд подготовил законопроект, вводящий новый тип противоправного действия — уголовный проступок. Законопроект был утвержден 31 октября пленумом Верховного суда, пишет «Коммерсант».

Предполагается, что лица, впервые совершившие уголовный проступок, будут освобождаться судом от уголовной ответственности с применением мер уголовно-правового характера.

В качестве мер уголовно-правового характера авторы законопроекта предлагают применять штрафы, обязательные и исправительные работы. К несовершеннолетним, впервые совершившим уголовный проступок, предполагается применять принудительные меры воспитательного воздействия.

Для уголовного проступка предлагается установить более короткий по сравнению с преступлениями срок давности — до одного года, а условно-досрочное освобождение применять после отбытия осужденным не менее одной четверти срока наказания.

Под статус уголовного проступка Верховный суд предлагает перевести около 80 составов преступлений небольшой тяжести, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы. В 2016 году, по данным суда, за такие преступления были осуждены более 40 тысяч человек.

К преступлениям, которые планируется перевести в категорию уголовного проступка, сообщает РБК, относятся, в числе прочих, клевета, вандализм, разные виды мошенничества (в сфере кредитования, выплат или с платежными картами), разглашение тайны усыновления, воспрепятствование работе журналистов и избирательных комиссий, продажа алкоголя несовершеннолетним, нарушение авторских прав или неприкосновенности жилища.​