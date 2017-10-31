Учительницу, написавшую на лбу школьника «дурак», оштрафовали на тысячу рублей

В Санкт-Петербурге мировой суд оштрафовал на тысячу рублей учительницу школы, которая написала на лбу школьника «дурак».

Женщину признали виновной в оскорблении (часть 1 статьи 5.61 КоАП). Суд назначил ей минимальный штраф, поскольку у нее есть на иждивении ребенок, сообщили в прокуратуре.