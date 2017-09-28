В Петербурге учительницу, написавшую на лбу школьника «Дурак», уволили за аморальный поступок

РИА Новости
12:56, 28 сентября 2017
Надежный источник

Учительница из школы номер 684 в Петербурге, написавшая слово «дурак» на лбу второклассника, уволена, сообщил РИА Новости представитель городского комитета по образованию.

По словам собеседника агентства, трудовой договор с учительницей решено расторгнуть на основании части 8 статьи 81 Трудового кодекса РФ — «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».

Представитель городского комитета образования отметил, что ранее никаких нареканий и жалоб со стороны родителей и детей на эту учительницу не поступало.

Руководство школы номер 684 от каких-либо комментариев пока воздержалось.

Собеседник агентства не смог уточнить причины поступка учительницы, отметив, что в любом случае «человек, который совершает такие поступки, не должен работать в петербургской школе».

РИА Новости
Учительница 684-й школы Ольга Алферова, как сообщала «Фонтанка», 21 сентября написала на лбу ученика второго класса Алексея слово «дурак». Мальчик просидел с надписью весь урок, над ним, по словам его матери Натальи Воронцовой, смеялись одноклассники.
Наталья Воронцова, узнав о случившемся, написала жалобы в Минобрнауки, городскую прокуратуру и комитет по образованию. Комитет по образованию Санкт-Петербурга и прокуратура пообещали разобраться в случившемся.
Ольга Алферова, работавшая в 684-й школе с 2016 года, до этого 15 лет преподавала в Архангельске.
Сообщалось, что Алферова подала заявление об увольнении из школы по собственному желанию. «Комсомольская правда», в свою очередь, объявила со ссылкой на директора 684-й школы Наталью Звереву, что учительница уволена с 27 сентября «за нарушение педагогической этики». «КП» также отмечала, что несколько родителей устроили пикет и сбор подписей в поддержку Алферовой.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Крах «ВИМ-Авиа»

    • Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме