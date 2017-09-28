В Петербурге учительницу, написавшую на лбу школьника «Дурак», уволили за аморальный поступок
Учительница из школы номер 684 в Петербурге, написавшая слово «дурак» на лбу второклассника, уволена, сообщил РИА Новости представитель городского комитета по образованию.
По словам собеседника агентства, трудовой договор с учительницей решено расторгнуть на основании части 8 статьи 81 Трудового кодекса РФ — «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».
Представитель городского комитета образования отметил, что ранее никаких нареканий и жалоб со стороны родителей и детей на эту учительницу не поступало.
Руководство школы номер 684 от каких-либо комментариев пока воздержалось.
Собеседник агентства не смог уточнить причины поступка учительницы, отметив, что в любом случае «человек, который совершает такие поступки, не должен работать в петербургской школе».