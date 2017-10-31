США запретили своим компаниям участвовать в российских нефтяных проектах в Арктике

Минфин США объявил о введении запрета для американских граждан и компаний на участие в российских проектах, связанных с добычей нефти в Арктике, на шельфах и на глубине.

Санкции вступят в силу с 29 января 2018 года. Они запрещают поставку товаров, услуг и технологий для таких проектов.

Ограничения введены в соответствии в законом о расширении санкций против РФ, принятым в США летом 2017 года. Они дополняют санкции, введенные в связи с ситуацией на Украине.