США запретили своим компаниям участвовать в российских нефтяных проектах в Арктике

Министерство финансов США
20:06, 31 октября 2017
Надежный источник

Минфин США объявил о введении запрета для американских граждан и компаний на участие в российских проектах, связанных с добычей нефти в Арктике, на шельфах и на глубине.

Санкции вступят в силу с 29 января 2018 года. Они запрещают поставку товаров, услуг и технологий для таких проектов.

Ограничения введены в соответствии в законом о расширении санкций против РФ, принятым в США летом 2017 года. Они дополняют санкции, введенные в связи с ситуацией на Украине.

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