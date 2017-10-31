СК завел уголовное дело в связи со смертью 14-летней модели в Китае

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи со смертью 14-летней модели из Перми, которая участвовала в съемках в Шанхае. Дело заведено по статье «причинение смерти по неосторожности». СК собирается направить в Китай запрос о международной правовой помощи и содействии в расследовании дела.

По словам собеседника агентства, также проходят следственные действия в пермском модельном агентстве, где занималась школьница.

14-летняя модель Влада Дзюба умерла в Шанхае 27 октября. Ей стало плохо во время модного показа. Российское консульство в Шанхае сообщило, что причиной смерти стали полиорганная недостаточность и сепсис.

Во время поездки в Китай российской модели не оформили медицинскую страховку. Ее мать рассказала, что Влада жаловалась на сильную усталость. В СМИ сообщалось, что она участвовала в 13-часовых показах. Модельное агентство, с которым работала Влада Дзюба, опровергло информацию о переработках.