В Шанхае 27 октября умерла 14-летняя жительница Перми Влада Дзюба; в Китае она работала моделью. Причиной смерти, по сообщению российского генконсульства в Шанхае, стала полиорганная недостаточность, сепсис и инфекционное поражение нервной системы. «Комсомольская правда в Перми» сообщила , что девушка могла умереть от менингита на фоне крайнего истощения. Дзюба жаловалась матери на усталость, однако представители российских модельных агентств уверены, что это не связано с работой девушки моделью; случившееся они называют несчастным случаем.

14-летняя Влада Дзюба из Перми работала в модельном бизнесе два года, об этом «Комсомольской правде в Перми» рассказала директор модельного агентства «Грейт Модел» Эльвира Зайцева. «Когда Влада только начинала, у нее было немало подростковых комплексов: она стеснялась, сутулилась. Нам пришлось с ней немало поработать», — сказала Зайцева. Издание также сообщает, что в модельную школу Дзюбу привела мать, работающая редактором глянцевого журнала, издающегося в Перми (его названия газета не приводит). Спустя год учебы в модельной школе Дзюба стала участвовать в показах и сниматься «для глянцевых обложек в пермских журналах». В 2016-м на конкурсе «Юная краса Перми» девушка выиграла титул «Топ-модель».

Первый раз Дзюба поехала в Китай в качестве модели весной 2017 года. Как пишет «КП в Перми», после наступления 14-летия она подписала краткосрочный контракт с китайским модельным агентством (издание его не называет), после чего провела три месяца в Пекине (по другим данным — в Гонконге), учебой в школе она занималась дистанционно. По словам Зайцевой, решение оправить Дзюбу в Китай родители принимали вместе с ней. «Влада вернулась в Пермь повзрослевшей, смелой, активной. Она только и говорила, что о карьере модели. Мечтала после девятого класса поступить в Международную академию моделинга в Сингапуре. Родители ее в этом поддерживали», — утверждает Зайцева. По ее словам, девушка сама настояла на том, чтобы ее отправили в Китай второй раз.

Во вторую поездку в Китай, осенью 2017 года, Дзюба отправилась без медицинской страховки. Представители модельного агентства Esee Model Management, по контракту с которым девушка работала в Китае, рассказали телеканалу РЕН, что страховку должна была обеспечить отправляющая сторона. «Мы нашли эту модель через русское модельное агентство, и именно оно, отправляя девушку за границу, занимается оформлением медицинской страховки. То есть обычно у всех моделей есть страховка», — рассказали в Esee. Однако кто был отправляющей стороной, точно не известно. РИА «Новости» пишут, что в Китай Дзюбу отправило российское агентство Smirnoff Models; «Московский комсомолец» сообщает, что за пребывание девушки в Китае отвечал из Санкт-Петербурга Дмитрий Смирнов, на странице в фейсбуке он представлен как «эксклюзивный представитель FMI Models в России». FMI Models — еще одно китайское модельное агентство. Сам Смирнов это не подтверждал.

Перед смертью Дзюба жаловалась на усталость своей матери и подруге. «Она говорила мне: „Мама, я так устала. Я так хочу спать“. Я сама не спала, звонила ей, умоляя пойти в больницу», — приводит КП слова матери девушки — они разговаривали по скайпу. 24 октября Дзюба участвовала в 13-часовой фотосессии для ювелирного каталога, на следующий день в перерыве во время модного показа она почувствовала себя плохо. С температурой около 40 градусов ее доставили в шанхайский госпиталь, где она умерла 27 октября.

Скаут Дмитрий Смирнов в разговоре с «МК» заявил, что история «перевернута с ног на голову». «Не было никаких 13-часовых показов. Она снималась для каталога. Когда приехала в апартаменты, почувствовала себя плохо, у нее началась рвота, температура была под 40. Агентство сразу отвезло девушку в больницу, ей сделали все анализы. Но это очень страшный вирус. Врачи оказались бессильны», — сказал Смирнов. По его словам, Дзюба провела на съемках десять часов, но ее кормили в перерывах и ей давали отдыхать. На сообщения «Медузы» Смирнов не ответил.

По заявлению российского генконсульства в Шанхае, Дзюба умерла от полиорганной недостаточности и сепсиса. Полиорганная недостаточность развивается как последствие тяжелых острых заболеваний и состояний, в том числе сепсиса, при котором инфекция вызывает опасное для жизни воспаление в организме. Это может произойти вследствие менингита; о том, что у девушки стремительно могла развиться менингококковая инфекция на фоне острого истощения, писала «КП в Перми». Это же издание сообщало со ссылкой на Эльвиру Зайцеву, что менингит был диагностирован у Дзюбы ошибочно.

По мнению Зайцевой, смерть девушки — несчастный случай. «Да, Влада правда жаловалась маме на усталость. Но, возможно, к этому времени она уже была больна, чувствовала недомогание. В трагедии никто не виноват, произошел несчастный случай», — считает Зайцева. На вопросы «Медузы» она отказалась отвечать, предложив адресовать их Дмитрию Смирнову.

Мать Дзюбы, 1 ноября вылетающая на кремацию тела дочери, заявила, что никого не винит в смерти ребенка. Следственный комитет Пермского края начал проверку по факту сообщений о смерти девушки.