В Шанхае умерла 14-летняя модель из Перми. СК начал проверку

В Шанхае умерла 14-летняя модель из Перми. Причиной смерти девушки, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ, по предварительным данным, стала полиорганная недостаточность на фоне сепсиса и инфекционного поражения нервной системы.

Окончательный диагноз, заявил консул Андрей Куликов, будет поставлен после вскрытия, разрешение на которое должна дать мать умершей девушки, пока не прибывшая в Китай.

О гибели 14-летней Влады Д. стало известно в пятницу, 27 октября. Сообщалось, что продолжительность рабочего дня девушки на модных показах в Шанхае значительно превышала допустимые для несовершеннолетних нормы, кроме того у нее не было медстраховки.

Представители китайского модельного агентства Esee сообщили телеканалу РЕН, что у девушки действительно не было медстраховки, добавив, что обеспечить полис ей должно было российское агентство. Представители китайского агентства сообщили, после госпитализации модели из Перми медстраховка в размере 800 долларов была оплачена Esee за собственный счет.

Мать погибшей сообщила, что дочь несколько дней жаловалась ей на плохое самочувствие. Девушка была доставлена 25 октября в одну из больниц Шанхая с высокой температурой. Директор пермского агентства «Грейт Модел» Эльвира Зайцева, работавшая с погибшей моделью, сообщила «КП в Перми», что предположительной причиной смерти девушки считается менингит.

Управление Следственного комитета РФ по Пермской области объявило о начале доследственной проверки в связи со смертью несовершеннолетней жительницы Перми в Китае. В ходе проверки, сообщили представители регионального СК, планируется выяснить все обстоятельства произошедшего, после чего принять решение о возбуждении уголовного дела.