В Осло 17-летний россиянин, сделавший бомбу, приговорен к 9 месяцам

Окружной суд Осло приговорил 17-летнего россиянина, задержанного в апреле с самодельным взрывным устройством, к девяти месяцам лишения свободы.

Прокуратура просила суд назначить россиянину наказание в виде двух лет тюрьмы.

По версии следствия, юноша планировал устроить взрыв у станции метро «Гренланн» в Осло, возле которой полиция задержала его с самодельной бомбой.

Защита россиянина, в свою очередь, настаивала на том, что юноша нес взрывное устройство в лесной массив, чтобы испытать его, и не планировал теракт.

В итоге, россиянину были предъявлены обвинения в хранении взрывчатых веществ, но не в подготовке теракта.

Будет ли защита оспаривать приговор, пока неизвестно. Адвокат лишь отметил, что удовлетворен тем, что суд назначил его подзащитному значительно менее суровое наказание, чем просила прокуратура.