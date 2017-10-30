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В Осло 17-летний россиянин, сделавший бомбу, приговорен к 9 месяцам

NRK
10:44, 30 октября 2017
Надежный источник

Окружной суд Осло приговорил 17-летнего россиянина, задержанного в апреле с самодельным взрывным устройством, к девяти месяцам лишения свободы.

Прокуратура просила суд назначить россиянину наказание в виде двух лет тюрьмы.

По версии следствия, юноша планировал устроить взрыв у станции метро «Гренланн» в Осло, возле которой полиция задержала его с самодельной бомбой.

Защита россиянина, в свою очередь, настаивала на том, что юноша нес взрывное устройство в лесной массив, чтобы испытать его, и не планировал теракт.

В итоге, россиянину были предъявлены обвинения в хранении взрывчатых веществ, но не в подготовке теракта.

Будет ли защита оспаривать приговор, пока неизвестно. Адвокат лишь отметил, что удовлетворен тем, что суд назначил его подзащитному значительно менее суровое наказание, чем просила прокуратура.

17-летний россиянин был задержан со взрывным устройством и компонентами для его производства около станции метро «Гренланн» в Осло 8 апреля. СМИ сообщали, что задержанный — уроженец одной из северокавказских республик — прибыл вместе со своей семьей в Норвегию в 2010 году и получил статус беженца. До ареста в поле зрения правоохранительных органов он не попадал.
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