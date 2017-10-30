Подростка, открывшего стрельбу в школе в Ивантеевке, обвинили в покушении на убийство и в хулиганстве
Ученику девятого класса, устроившему в начале сентября стрельбу в школе номер 1 в подмосковной Ивантеевке, предъявлены обвинения в покушении на убийство двух и более лиц (ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ) и хулиганстве с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч.3.ст.213 УК РФ).
Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. 31 октября, добавила она, Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении подростку срока ареста до 5 марта 2018 года.
После задержания подростка сообщалось, что ему предъявили обвинения в хулиганстве.
5 сентября в подмосковной Ивантеевке ученик девятого класса пришел в школу с пневматической винтовкой, кухонным топориком и петардами. Он напал на учительницу, ударив ее топориком, выстрелил из пневматической винтовки, а затем начал взрывать петарды. Среди учеников началась паника, пытаясь спастись, они выпрыгивали из окон со второго этажа. Трое школьников были госпитализированы с травмами.
Адвокат подростка заявил, что его подзащитный полностью признает свою вину, раскаивается и просит прощения у потерпевших. Родители подростка, добавил адвокат, готовы выплачивать компенсации за моральный и физический ущерб, а также принести извинения потерпевшим.