Подростка, открывшего стрельбу в школе в Ивантеевке, обвинили в покушении на убийство и в хулиганстве

Ученику девятого класса, устроившему в начале сентября стрельбу в школе номер 1 в подмосковной Ивантеевке, предъявлены обвинения в покушении на убийство двух и более лиц (ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ) и хулиганстве с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч.3.ст.213 УК РФ).

Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. 31 октября, добавила она, Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении подростку срока ареста до 5 марта 2018 года.

После задержания подростка сообщалось, что ему предъявили обвинения в хулиганстве.