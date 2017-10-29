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В Барселоне устроили демонстрацию против независимости Каталонии. Организаторы заявили о миллионе участников

El Pais
12:11, 29 октября 2017
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В Барселоне устроили акцию протеста против отделения Каталонии от Испании. Как заявили организаторы, в демонстрации участвуют более миллиона человек.

Как передает корреспондент «Медузы», он видел, что демонстранты плевали в портрет Карлеса Пучдемона — президента Каталонии, отстраненного Мадридом.

27 октября парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании. Мадрид немедленно ввел внешнее управление в регионе: Карлеса Пучдемона отстранили от власти и назначили там своего руководителя. Пучдемон отказался уходить в отставку и призвал сторонников отделения к «демократическому сопротивлению».
Месяцем ранее, 1 октября, в Каталонии прошел референдум, на котором 90 процентов голосов (при явке 43%) были отданы в поддержку независимости. Мадрид не признал итогов голосования.

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