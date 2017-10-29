В Барселоне устроили демонстрацию против независимости Каталонии. Организаторы заявили о миллионе участников
В Барселоне устроили акцию протеста против отделения Каталонии от Испании. Как заявили организаторы, в демонстрации участвуют более миллиона человек.
ÚLTIMA HORA | Más de un millón de personas participan en la manifestación de Barcelona, según los convocantes https://t.co/JCTCkqsKgO pic.twitter.com/oa0YHJzA90— EL PAÍS (@el_pais) October 29, 2017
#TotsSomCatalunya #TodosSomosCataluna 👍👍👍 pic.twitter.com/64ClysUDrS— Javier Maroto (@JavierMaroto) October 29, 2017
DIRECTO | Miles y miles de personas se manifiestan por la unidad de España en Barcelona https://t.co/JCTCkqsKgO pic.twitter.com/Bzf4bUtHlA— EL PAÍS (@el_pais) October 29, 2017
Как передает корреспондент «Медузы», он видел, что демонстранты плевали в портрет Карлеса Пучдемона — президента Каталонии, отстраненного Мадридом.
27 октября парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании. Мадрид немедленно ввел внешнее управление в регионе: Карлеса Пучдемона отстранили от власти и назначили там своего руководителя. Пучдемон отказался уходить в отставку и призвал сторонников отделения к «демократическому сопротивлению».
Месяцем ранее, 1 октября, в Каталонии прошел референдум, на котором 90 процентов голосов (при явке 43%) были отданы в поддержку независимости. Мадрид не признал итогов голосования.