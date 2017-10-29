В Барселоне устроили демонстрацию против независимости Каталонии. Организаторы заявили о миллионе участников

В Барселоне устроили акцию протеста против отделения Каталонии от Испании. Как заявили организаторы, в демонстрации участвуют более миллиона человек.

ÚLTIMA HORA | Más de un millón de personas participan en la manifestación de Barcelona, según los convocantes https://t.co/JCTCkqsKgO pic.twitter.com/oa0YHJzA90 — EL PAÍS (@el_pais) October 29, 2017

DIRECTO | Miles y miles de personas se manifiestan por la unidad de España en Barcelona https://t.co/JCTCkqsKgO pic.twitter.com/Bzf4bUtHlA — EL PAÍS (@el_pais) October 29, 2017

Как передает корреспондент «Медузы», он видел, что демонстранты плевали в портрет Карлеса Пучдемона — президента Каталонии, отстраненного Мадридом.