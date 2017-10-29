В московской акции «Возвращение имен» поучаствовали более пяти тысяч человек
В московской акции «Возвращение имен» в 2017 году поучаствовали более пяти тысяч человек, рассказали в обществе «Мемориал», которое организует мероприятие.
На Возвращение имен в этом году пришло 5286 человек (ср: 263 человека на первой акции в 2007 году)— Memorial (@MemorialMoscow) October 29, 2017
Из них только около 1200 смогли подойти к микрофону и прочитать одно, два или три имени.
1227 человек смогли подойти к микрофону и назвать имена расстрелянных, кто-то произносил одно имя, кто-то два, кто-то даже три.— Memorial (@MemorialMoscow) October 29, 2017
Возвращение имён. Огромное, человеческое спасибо Международному Мемориалу. pic.twitter.com/vU36vHRTJl— Лопатин Сергей (@lopat96) October 29, 2017
Акция «Возвращение имен» на Лубянской площади у Соловецкого камня pic.twitter.com/ibFMz8eswY— Sofya Mihaylovskaya (@SMihaylovskaya) October 29, 2017
Возвращение имен pic.twitter.com/BdnD67YBXS— PolarLightWolf (@PolarLightWolf) October 29, 2017
Акция проходит уже десять лет. Впервые она состоялась в 2007 году. На мероприятии пришедшие в течение 12 часов по очереди зачитывают имена людей, расстрелянных во время советского террора.
Памятные акции проводятся не только в Москве, но и в других городах России, а также Великобритании и США.