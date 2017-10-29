В московской акции «Возвращение имен» поучаствовали более пяти тысяч человек

В московской акции «Возвращение имен» в 2017 году поучаствовали более пяти тысяч человек, рассказали в обществе «Мемориал», которое организует мероприятие.

На Возвращение имен в этом году пришло 5286 человек (ср: 263 человека на первой акции в 2007 году) — Memorial (@MemorialMoscow) October 29, 2017

Из них только около 1200 смогли подойти к микрофону и прочитать одно, два или три имени.

1227 человек смогли подойти к микрофону и назвать имена расстрелянных, кто-то произносил одно имя, кто-то два, кто-то даже три. — Memorial (@MemorialMoscow) October 29, 2017

Возвращение имён. Огромное, человеческое спасибо Международному Мемориалу. pic.twitter.com/vU36vHRTJl — Лопатин Сергей (@lopat96) October 29, 2017