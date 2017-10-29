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В московской акции «Возвращение имен» поучаствовали более пяти тысяч человек

Meduza
20:01, 29 октября 2017

В московской акции «Возвращение имен» в 2017 году поучаствовали более пяти тысяч человек, рассказали в обществе «Мемориал», которое организует мероприятие.

Из них только около 1200 смогли подойти к микрофону и прочитать одно, два или три имени.

Акция проходит уже десять лет. Впервые она состоялась в 2007 году. На мероприятии пришедшие в течение 12 часов по очереди зачитывают имена людей, расстрелянных во время советского террора.
Памятные акции проводятся не только в Москве, но и в других городах России, а также Великобритании и США.

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