Замглавы МВД РФ Александр Махонов ушел в отставку. Его подчиненного задержали за коррупцию

Замминистра внутренних дел РФ Александр Махонов подал рапорт об отставке, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Замминистра, по ее словам, подал заявление об отставке с формулировкой «по собственному желанию».

«Это еще раз подчеркивает, что МВД России неукоснительно придерживается принципа персональной ответственности руководителей за проступки, совершенные их подчиненными», — сказала Волк.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что подчиненный Махонова — главный конструктор информационной системы деятельности МВД России Андрей Нечаев был задержан по подозрению в превышении служебных полномочий.