В квартире в Балашихе обнаружили взрывчатку. Ее будут уничтожать на месте

В квартире одного из жилых домов в Балашихе обнаружена емкость с самодельным взрывчатым веществом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Эксперты установили, что взрывчатку, находящуюся на балконе, невозможно вывезти на полигон для утилизации безопасным для окружающих способом. «В этой связи решается вопрос об обезвреживании данного вещества на месте», — сказали представители пресс-службы.

Взрывчатка, как сообщается, была найдена сотрудниками уголовного розыска УВД по ВАО Москвы совместно с УФСБ в рамках расследования уголовного дела. Подробности дела в пресс-службе ГУ МВД по Москве раскрывать не стали.

По данным агентства «Москва», 25 октября полиция получила сообщение о взрыве самодельной петарды в Балашихе, в результате которого мужчина получил травму глаза и руки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

У пострадавшего, сообщили агентству «Москва» источники в правоохранительных органах, при себе был рюкзак с колбами, шприцами и порошкообразными и жидкими веществами, которые могут являться компонентами самодельного взрывчатого вещества.