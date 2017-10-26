В Чечне задержан командир части Росгвардии, чей подчиненный убил четырех сослуживцев

В Чечне задержан командир воинской части Росгвардии Роман Курдюков, чей подчиненный Марат Гаджиев 23 октября застрелил четырех сослуживцев и затем был убит спецназом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к ФСБ и Росгвардии.

«Курдюков устроил невыносимые условия службы. Доходило до угрозы увольнения за лежание на койке», — рассказал один из источников. Он добавил, что в начале октября в части «был бунт против беспредела».

Курдюков командует воинской частью № 6791 Северокавказского военного округа. Она дислоцирована в чеченской станице Шелковская.