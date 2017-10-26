В Чечне задержан командир части Росгвардии, чей подчиненный убил четырех сослуживцев
В Чечне задержан командир воинской части Росгвардии Роман Курдюков, чей подчиненный Марат Гаджиев 23 октября застрелил четырех сослуживцев и затем был убит спецназом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к ФСБ и Росгвардии.
«Курдюков устроил невыносимые условия службы. Доходило до угрозы увольнения за лежание на койке», — рассказал один из источников. Он добавил, что в начале октября в части «был бунт против беспредела».
Курдюков командует воинской частью № 6791 Северокавказского военного округа. Она дислоцирована в чеченской станице Шелковская.
Один из бывших сослуживцев задержанного в разговоре с РБК отметил, что Курдюков нарушал права подчиненных еще в 2012 году, когда был командиром первого батальона особого назначения в в/ч № 6779. По словам собеседника РБК, Курдюков мог запретить спать в обеденное время на кроватях, из-за чего бойцы были вынуждены ложиться на полу.