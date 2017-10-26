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В Чечне задержан командир части Росгвардии, чей подчиненный убил четырех сослуживцев

РБК
12:47, 26 октября 2017
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В Чечне задержан командир воинской части Росгвардии Роман Курдюков, чей подчиненный Марат Гаджиев 23 октября застрелил четырех сослуживцев и затем был убит спецназом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к ФСБ и Росгвардии.

«Курдюков устроил невыносимые условия службы. Доходило до угрозы увольнения за лежание на койке», — рассказал один из источников. Он добавил, что в начале октября в части «был бунт против беспредела».

Курдюков командует воинской частью № 6791 Северокавказского военного округа. Она дислоцирована в чеченской станице Шелковская.

Один из бывших сослуживцев задержанного в разговоре с РБК отметил, что Курдюков нарушал права подчиненных еще в 2012 году, когда ​был командиром первого батальона особого назначения в в/ч № 6779. По словам собеседника РБК, Курдюков мог запретить спать в обеденное время на кроватях, из-за чего бойцы были вынуждены ложиться на полу.

РБК
23 октября старший лейтенант Росгвардии Марат Гаджиев взял автомат в комнате хранения оружия и открыл огонь по сослуживцам, застрелив четырех человек. Еще один военнослужащий получил ранение. Гаджиева убили спецназовцы Росгвардии.
Глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что в воинской части «практически было боестолкновение». «Он прятался за бетонным ограждением, было израсходовано чуть ли не 250 патронов», — рассказал Золотов о перестрелке с Гаджиевым.
По словам Золотова, Гаджиев пошел на преступление из-за «обыкновенной бытовой темы». Лейтенант жаловался, что ему не выделили жилье. Кроме того, у Гаджиева не сложились отношения с командиром, который собирался его уволить.
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