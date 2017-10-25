«Израсходовали чуть ли не 250 патронов». Глава Росгвардии рассказал о перестрелке с лейтенантом, убившим четырех сослуживцев

Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о перестрелке с военнослужащим, который убил четырех сослуживцев в казарме в Чечне.

По словам Золотова, 23 октября в 16:30 по московскому времени старший лейтенант Росгвардии вошел в комнату хранения оружия, взял автомат, зарядил его и открыл огонь. Он убил трех человек, а затем вышел на плац и застрелил четвертого. Еще один военнослужащий получил ранение.

Лейтенанта, по словам Золотова, застрелила «подоспевшая группа из защиты». Ранее сообщалось, что его убили спецназовцы Росгвардии.

«Там практически было боестолкновение, он прятался за бетонным ограждением, было израсходовано чуть ли не 250 патронов», — рассказал Золотов.

Глава Росгвардии не назвал имени лейтенанта. Источник ТАСС сообщал, что сослуживцев убил Марат Гаджиев.

Золотов утверждает, что причиной убийства стала «обыкновенная бытовая тема». Лейтенант жаловался, что ему вовремя не предоставили жилье. Кроме того, у него не сложились отношения с командиром.

«И когда он убыл в отпуск, командир батальона просто-напросто пытался его уволить <…> и он его жену просто-напросто убрал из части, из этого подразделения», — рассказал Золотов. Когда лейтенант вернулся в часть, то обнаружил, что к нему подселили другого военнослужащего.