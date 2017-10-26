Россию назвали лидером по количеству иностранцев, воюющих в ИГ

Россияне составляют самую большую группу иностранцев, воюющих на стороне террористической организации «Исламское государство» в Ираке и Сирии.

Об этом говорится в докладе «За пределами халифата: иностранные бойцы и угроза их возвращения», подготовленном американской аналитической компании Soufan Group.

По подсчетам авторов доклада, на стороне ИГ по состоянию на октябрь 2017 года воюют 3417 граждан РФ. Вторую по численности группу составляют выходцы из Саудовской Аравии — 3244 человека. На третьем месте Иордания с 3000 бойцами.

По данным Soufan Group, в Россию вернулись 400 человек, принимавших участие в боевых действиях на стороне ИГ, в Саудовскую Аравию — 760 человек, в Иорданию — 250.

Всего, по подсчетам авторов доклада, на стороне ИГ воюют 8717 выходцев из стран бывшего СССР, включая Россию.