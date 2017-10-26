Россию назвали лидером по количеству иностранцев, воюющих в ИГ

Россияне составляют самую большую группу иностранцев, воюющих на стороне террористической организации «Исламское государство» в Ираке и Сирии.
Об этом говорится в докладе «За пределами халифата: иностранные бойцы и угроза их возвращения», подготовленном американской аналитической компании Soufan Group.
По подсчетам авторов доклада, на стороне ИГ по состоянию на октябрь 2017 года воюют 3417 граждан РФ. Вторую по численности группу составляют выходцы из Саудовской Аравии — 3244 человека. На третьем месте Иордания с 3000 бойцами.
По данным Soufan Group, в Россию вернулись 400 человек, принимавших участие в боевых действиях на стороне ИГ, в Саудовскую Аравию — 760 человек, в Иорданию — 250.
Всего, по подсчетам авторов доклада, на стороне ИГ воюют 8717 выходцев из стран бывшего СССР, включая Россию.
Президент РФ Владимир Путин в феврале заявлял
, что на стороне ИГ воюют около четырех тысяч россиян и еще около пяти тысяч выходцев из других стран бывшего СССР.
Представители руководства МВД РФ в марте 2016 года говорили
, что на стороне террористической организации «Исламское государство» в Сирии и Ираке воюют почти 3,5 тысячи россиян.
Предыдущий доклад об иностранцах, воюющих на стороне ИГ, Soufan Center представляла в декабре 2015 года. Тогда лидером по количеству иностранцев, воюющих в ИГ, был Тунис с примерно 6000 боевиков, а Россия занимала третье место с 4,7 тысячами человек.
В новом докладе Тунис занимает четвертое место с 2,9 тысячи граждан, воюющих в ИГ. Как пояснили авторы доклада, власти Туниса пересмотрели данные о гражданах, присоединившихся к ИГ, снизив первоначально называемые цифры вдвое.
Soufan Group была основана в 2005 году бывшим агентом ФБР Али Суфаном. Компания предоставляет аналитические исследования для международных и правительственных организаций.