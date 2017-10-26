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Предъявлены обвинения по делу о мошенничестве со станками для производства ракет-носителей «Ангара»

Коммерсант
07:26, 26 октября 2017
Надежный источник

Правоохранительные органы предъявили обвинения по делу о мошенничестве при закупке оборудования в рамках модернизации производства ракет-носителей «Ангара», пишет «Коммерсант».

Как стало известно изданию, по делу проходят директор «Станкомашкомплекса» Вячеслав Логвиненко, его подчиненная Юлия Баркова, заместитель начальника ФГУП «Спецстройсервис» Виктор Тарасов и бывший заместитель главного инженера Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени М. В. Хруничева Александр Поздняков.

По версии следствия, они в 2013 году договорились похитить более 20 миллионов рублей путем махинаций с поставками токарных станков швейцарской компании Schaublin.

Вместо станков с числовым программным управлением Schaublin 225 TM CNC, считает следствие, были закуплены более простые Schaublin 102 N-VM-CF. В итоге, вместо более чем 20 миллионов рублей, указанных в материалах госзакупки, в которые не были внесены соответствующие изменения, на станки было потрачено менее 3 миллионов рублей.

Адвокат директора «Станкомашкомплекса» Вячеслава Логвиненко заявил, что его подзащитный не признает своей вины. «Я не знаю, откуда следствие берет цифру 3 миллиона рублей, потраченные на эти станки, на самом деле речь идет о 500 тысячах евро и реальных убытках для Логвиненко. А закупленное оборудование технически даже эффективнее», — сказал адвокат Алексей Мамонтов.

Источник, близкий к следствию, сообщил «Коммерсанту», что другие фигуранты дела также не признают себя виновными.

 В ГКНПЦ «Ъ» сообщили, что предоставляют «компетентным органам все необходимые материалы», отказавшись от более подробных комментариев до окончания расследования.

Коммерсант
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) о хищениях при закупке оборудования для модернизации производства ракет-носителей «Ангара» было возбуждено в 2016 году. Однако до настоящего времени в этом уголовном деле не было фигурантов.
Ракеты-носители «Ангара» разрабатываются на смену «Протонам». По состоянию на октябрь 2017 года, был произведен один запуск «Ангары-А5М» — в декабре 2014 года с космодрома Плесецк.
Разработчиком «Ангары» является ГКНПЦ имени М. В. Хруничева. В мае 2017 года было опубликовано открытое письмо сотрудников ГКНПЦ в котором, в частности, говорилось, что производство «Протонов» «было развалено», а производство новой ракеты «Ангара» так и не удалось наладить.
В августе вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий ВПК, объявил, что в ближайшей перспективе производство «Протонов» будет прекращено, а Центр имени Хруничева переключится на «Ангару».
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