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Организатор митинга 26 марта в Махачкале отсудил у МВД компенсацию за сорванную акцию

Кавказ. Реалии
20:34, 26 октября 2017
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Организатор антикоррупционного митинга 26 марта в Махачкале Марат Исмаилов сообщил, что Советский районный суд присудил ему компенсацию в размере 25 тысяч рублей за воспрепятствование в проведении акции. 

По словам Исмаилова, суд взыскал компенсацию морального вреда с МВД России.

Активист просил взыскать компенсацию (100 тысяч рублей) не только с МВД, но и с Минфина РФ, администрации Махачкалы и финансового управления города, однако его претензии к другим ответчикам суд отклонил, сообщил Исмаилов в фейсбуке.

«Мотивированное решение будет готово на следующей неделе. По его изучению будет решаться вопрос о его обжаловании в части неудовлетворенных требований», — написал он.

На сайте Советского районного суда информации о решении на момент публикации не было.

Власти Махачкалы объявили антикоррупционную акцию 26 марта несогласованной. Марат Исмаилов тогда говорил, что власти под разными предлогами затягивали согласование, хотя организаторы подали уведомление с соблюдением всех правил, и назвал акцию согласованной. На митинге были задержаны несколько десятков человек.
Среди задержанных был и Марат Исмаилов. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей как организатора несогласованной акции. Позже Верховный суд Дагестана отменил этот приговор.
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