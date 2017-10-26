Организатор митинга 26 марта в Махачкале отсудил у МВД компенсацию за сорванную акцию

Организатор антикоррупционного митинга 26 марта в Махачкале Марат Исмаилов сообщил, что Советский районный суд присудил ему компенсацию в размере 25 тысяч рублей за воспрепятствование в проведении акции.

По словам Исмаилова, суд взыскал компенсацию морального вреда с МВД России.

Активист просил взыскать компенсацию (100 тысяч рублей) не только с МВД, но и с Минфина РФ, администрации Махачкалы и финансового управления города, однако его претензии к другим ответчикам суд отклонил, сообщил Исмаилов в фейсбуке.

«Мотивированное решение будет готово на следующей неделе. По его изучению будет решаться вопрос о его обжаловании в части неудовлетворенных требований», — написал он.

На сайте Советского районного суда информации о решении на момент публикации не было.