Директору РАМТ Софье Апфельбаум предъявили обвинения в мошенничестве
Следственный комитет предъявил задержанной по делу «Седьмой студии» директору РАМТ Софье Апфельбаум обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщила ее адвокат Ирина Поверинова.
Юрист подтвердила, что Апфельбаум не признает себя виновной.
Поверинова рассказала, что 27 октября следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения директору РАМТ. «Какую попросят меру — мы пока не знаем», — сказал она.
Софья Апфельбаум, в 2012–2014 годы возглавлявшая департамент господдержки искусства в Минкульте РФ, 26 октября была задержана в рамках дела «Седьмой студии».
По версии следствия, Апфельбаум «вступила в сговор» с художественным руководителем «Седьмой студии» Кириллом Серебренниковым, подписывала от имени Минкульта соглашения о предоставлении его компании субсидий и «обеспечивала согласование отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий».
Следственный комитет обвиняет бывших руководителей театральной кампании «Седьмая студия» в хищении 68 миллионов рублей, выделенных Минкультом на проект «Платформа». Под арестом находится бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский; худрук театра Кирилл Серебренников, бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер компании Нина Масляева находятся под домашним арестом. Продюсер Екатерина Воронова объявлена в розыск.
Большинство фигурантов дела отказываются признать себя виновными. Нина Масляева согласилась признать вину и сотрудничать со следствием; она дала показания и на других обвиняемых.