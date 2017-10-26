Директору РАМТ Софье Апфельбаум предъявили обвинения в мошенничестве

Следственный комитет предъявил задержанной по делу «Седьмой студии» директору РАМТ Софье Апфельбаум обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщила ее адвокат Ирина Поверинова.

Юрист подтвердила, что Апфельбаум не признает себя виновной.

Поверинова рассказала, что 27 октября следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения директору РАМТ. «Какую попросят меру — мы пока не знаем», — сказал она.