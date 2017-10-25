Станислав Белковский стал «главным политконсультантом» штаба Ксении Собчак
Политтехнолог Станислав Белковский назначен «главным политконсультантом» предвыборного штаба Ксении Собчак. Об этом сообщил «Эху Москвы» руководитель штаба Игорь Малашенко.
Белковский заявил РБК, что видит своей задачей «дать Ксении Собчак набор гениальных идей, которые помогут ей реализовать политические амбиции».
Последние годы Белковский был постоянным участником нескольких передач на телеканале «Дождь», где регулярно называл себя «политконсультантом на пенсии». 24 октября он написал в фейсбуке пост с благодарностями нынешним и бывшим сотрудникам телеканала, с которыми работал; из текста следует, что больше на телеканале он работать не будет.
Телеведущая Ксения Собчак объявила о планах баллотироваться на пост президента РФ 19 октября. Она позиционирует себя как кандидат «против всех» и призывает голосовать за себя тех, кому не нравятся другие кандидаты (пока неизвестны имена большинства участников выборов; о намерении баллотироваться заявил оппозиционер Алексей Навальный, которого ЦИК обещает не регистрировать из-за судимости).
Штаб Собчак возглавил Игорь Малашенко, политолог и один из основателей телеканала НТВ, работавший на президентской кампании Бориса Ельцина в 1996 году. Другие участники ее команды — политтехнолог Виталий Шкляров, работавший в кампаниях Ангелы Меркель, Барака Обамы и Берни Сандерса и на муниципальных выборах в Москве в 2017 году (он дал «Медузе» большое интервью) и журналист Антон Красовский, руководитель штаба Михаила Прохорова на выборах президента РФ в 2012 году.