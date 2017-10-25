Станислав Белковский стал «главным политконсультантом» штаба Ксении Собчак

Политтехнолог Станислав Белковский назначен «главным политконсультантом» предвыборного штаба Ксении Собчак. Об этом сообщил «Эху Москвы» руководитель штаба Игорь Малашенко.

Белковский заявил РБК, что видит своей задачей «дать Ксении Собчак набор гениальных идей, которые помогут ей реализовать политические амбиции».

Последние годы Белковский был постоянным участником нескольких передач на телеканале «Дождь», где регулярно называл себя «политконсультантом на пенсии». 24 октября он написал в фейсбуке пост с благодарностями нынешним и бывшим сотрудникам телеканала, с которыми работал; из текста следует, что больше на телеканале он работать не будет.