Состояние Татьяны Фельгенгауэр улучшилось

Врачи утром 25 октября оценивали состояние Фельгенгауэр как средней тяжести, сообщили в справочной. Днем ранее состояние журналистки оценивалось как тяжелое.

Состояние ведущей «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр, на которую напали с ножом, улучшилось, сообщили РИА Новости в справочной Института имени Склифосовского, где журналистка проходит лечение.

На Татьяну Фельгенгауэр днем 23 октября напал с ножом проникший в редакцию «Эха Москвы» Борис Гриц. Журналистка с ножевым ранением шеи была доставлена в Институт имени Склифосовского. Нападавшего задержали сотрудники охраны радиостанции.

Грицу предъявлены обвинения в покушении на убийство. Суд арестовал его на два месяца.

24 октября Фельгенгауэр передала письмо из больницы со словами благодарности за поддержку и любовь.