«Почта России» разрабатывает технологию идентификации личности при входе в отделения
«Почта России» работает над внедрением технологии, которая позволит на входе идентифицировать личность посетителей отделений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс».
Такая технология, по словам главы «Почты России» Николая Подгузова, позволит оператору подготовить товары, которые намерен забрать посетитель, пока тот стоит в очереди.
«У нас достаточно большой объем данных, которые мы собираем о наших клиентах. Раньше мы их не упорядочивали. Сейчас мы имеем достаточно развитую систему аналитики на этот счет», — заявил Подгузов.
По словам главы «Почты России», пилотные проекты по идентификации личности посетителей отделений уже реализуются.
«Почта России» с 2016 года, помимо работы с почтовыми отправлениями, развивает проект «Почтамаркет» — интернет-площадку и печатный каталог, позволяющий заказывать товары в отделениях. В марте 2017 года «Почта России» объявила о планах продавать через печатный каталог продукты питания.
По данным «Почты России», за неполный год работы «Почтамаркета» были сделаны около 500 тысяч заказов.