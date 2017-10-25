Для охраны моста в Крым создадут морскую бригаду Росгвардии
В Росгвардии будет создано новое подразделение — морская бригада, которая займется обеспечением безопасности моста в Крым. Об этом объявил в Госдуме глава Росгвардии Виктор Золотов.
Морская бригада, сообщил он, будет относиться к Южному округу войск, не став пока раскрывать другие подробности.
Строительство моста через Керченский пролив, который должен связать Крым с материковой частью России, началось в феврале 2016 года. На мосту, длина которого составит 19 километров, будет организовано как автомобильное, так и железнодорожное движение. Движение машин по мосту планируется открыть в декабре 2018 года, а поездов на год позже.
Росгвардия была создана указом президента РФ в апреле 2016 года. В нее вошли Внутренние войска МВД, ОМОН и СОБР территориальных органов МВД, а также ФГУП «Охрана» (вневедомственная охрана).