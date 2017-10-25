Для охраны моста в Крым создадут морскую бригаду Росгвардии

В Росгвардии будет создано новое подразделение — морская бригада, которая займется обеспечением безопасности моста в Крым. Об этом объявил в Госдуме глава Росгвардии Виктор Золотов.

Морская бригада, сообщил он, будет относиться к Южному округу войск, не став пока раскрывать другие подробности.