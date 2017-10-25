Адвокат Татьяны Фельгенгауэр: СК изучает версию о «спланированной акции с подготовленным для убийства человеком»
Следствие по делу о нападении на журналистку «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр рассматривает версию о «спланированной акции с использованием человека, подготовленного для убийства», рассказал адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы пострадавшей.
По его словам, это одна из двух основных версий следствия. Вторая — «результат психической неуравновешенности».
Никаких подробностей версии о «спланированной акции» Бадамшин не привел.
23 октября житель Израиля Борис Гриц в офисе радиостанции «Эхо Москвы» ударил ножом в шею журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Нападавший был задержан, возбуждено дело о покушении на убийство.
Фельгенгауэр была доставлена в больницу и прооперирована. 25 октября врачи сообщили, что она чувствует себя удовлетворительно и может говорить.
Гриц заявил на допросе, что у него была «телепатическая» связь с Татьяной Фельгенгауэр и что журналистка была «слишком навязчивой».