Адвокат Татьяны Фельгенгауэр: СК изучает версию о «спланированной акции с подготовленным для убийства человеком»

Следствие по делу о нападении на журналистку «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр рассматривает версию о «спланированной акции с использованием человека, подготовленного для убийства», рассказал адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы пострадавшей.

По его словам, это одна из двух основных версий следствия. Вторая — «результат психической неуравновешенности».

Никаких подробностей версии о «спланированной акции» Бадамшин не привел.