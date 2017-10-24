Верховный суд пересмотрит дело бывшего сотрудника «ЮКОСа» Алексея Пичугина
Верховный суд РФ назначил на 8 ноября пересмотр дела бывшего сотрудника НК «ЮКОС» Алексея Пичугина, отбывающего пожизненное заключение за убийство.
Президиум Верховного суда, сообщается на сайте ВС, рассмотрит дело Пичугина на предмет возобновления производства в связи с постановлением Европейского суда [по правам человека].
В июне Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу Пичугина на несоблюдение принципа презумпции невиновности и нарушения, допущенные при расследовании его уголовных дел в российских судах. Пичугину была присуждена компенсация в 15 тысяч евро. Кроме того, решение ЕСПЧ позволило защите Пичугина потребовать от Верховного суда повторно рассмотреть дело в связи с появлением новых обстоятельств.
Алексей Пичугин был главой службы внутренней экономической безопасности «ЮКОСа». Его признали виновным в организации нескольких убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году. В 2007 году его приговорили к пожизненному заключению. Своей вины он не признал. Пичугин несколько раз подавал прошения о помиловании, все они были отклонены.