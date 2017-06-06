ЕСПЧ присудил бывшему сотруднику «ЮКОСа» Алексею Пичугину 15 тысяч евро

ЕСПЧ обязал Россию в течение трех месяцев выплатить Пичугину 7,8 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда, также компенсацию судебных и других издержек в 7,5 тысячи евро.

Решение о выплате компенсации ЕСПЧ принял по жалобе Пичугина на несоблюдение принципа презумпции невиновности (Статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующая право на справедливое судебное разбирательство) и на нарушения, допущенные при расследовании его уголовных дел в российских судах.

Пичугин в обращении в ЕСПЧ настаивал, что наиболее адекватной компенсацией причиненного ему ущерба будет новое рассмотрение его дела в России. Кроме того, он требовал выплаты в 100 евро за каждый день заключения, начиная с 6 августа 2007 года, и 13 тысяч евро в качестве компенсации нематериального ущерба. Также Пичугин просил ЕСПЧ обязать РФ покрыть его издержки на судебное разбирательство в размере почти 1,5 миллиона рублей.

В 2012 году, напоминает РАПСИ , ЕСПЧ уже удовлетворил жалобу Пичугина на нарушение статьи 6 Конвенции по правам человека и обязал Россию выплатить ему 9,5 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда и судебных издержек.

Алексей Пичугин был признан виновным в организации нескольких убийств, включая убийство в 1998 году мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, и приговорен в 2007 году к пожизненному заключению. Пичугин просил о помиловании, не признавая своей вины, но в июне 2016 года получил отказ.

В июне 2015 года Следственный комитет возобновил уголовное дело об убийстве Владимира Петухова. В декабре 2015 года в организации убийства обвинили бывшего главу «ЮКОСа» Михаила Ходорковского, покинувшего Россию после помилования.