В устав Компартии Китая впервые со времен Мао Цзэдуна включили имя действующего председателя

На XIX-м съезде Коммунистической партии Китая (КПК) было принято решение включить в партийный устав положение «Об идеях председателя Си Цзиньпина о новой эре социализма с китайской спецификой».

Это станет вторым случаем в истории, когда в уставе процитирован действующий глава партии. Ранее при жизни в уставе был увековечен только Мао Цзэдун. Идеи Дэн Сяопина в устав включили только после его смерти.

Как отмечает ТАСС, поправки в устав призваны укрепить авторитет центра и «добиться существенного прогресса в важном деле строительства социализма с китайской спецификой».

XIX-й съезд КПК проходил с 18 по 24 октября, на нем Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли Кэцян вновь вошли в Центральный комитет партии.