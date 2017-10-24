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В устав Компартии Китая впервые со времен Мао Цзэдуна включили имя действующего председателя

ТАСС
06:50, 24 октября 2017
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На XIX-м съезде Коммунистической партии Китая (КПК) было принято решение включить в партийный устав положение «Об идеях председателя Си Цзиньпина о новой эре социализма с китайской спецификой».

Это станет вторым случаем в истории, когда в уставе процитирован действующий глава партии. Ранее при жизни в уставе был увековечен только Мао Цзэдун. Идеи Дэн Сяопина в устав включили только после его смерти.

Как отмечает ТАСС, поправки в устав призваны укрепить авторитет центра и «добиться существенного прогресса в важном деле строительства социализма с китайской спецификой».

XIX-й съезд КПК проходил с 18 по 24 октября, на нем Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли Кэцян вновь вошли в Центральный комитет партии.

Идеи предшественников Си Цзиньпина Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао также были включены в устав КПК, но без упоминания лидеров страны по имени.
Си Цзиньпин возглавляет КНР с 2013 года по итогам предыдущего, XVIII-го съезда Компартии Китая.

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