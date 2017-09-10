Как выучить китайский язык?
1
Китайский вообще реально выучить?
Да. Вначале он идет медленнее, чем европейские языки, потому что в китайском есть тоны, иероглифы и совсем другая грамматика. Нужно больше времени, усидчивости и желательна помощь преподавателя, чтобы освоить базу. А дальше — как любой другой язык: учите новые слова, обороты, тренируете беглость речи и понимание на слух.
2
Что такое тоны?
Это изменение высоты голоса, когда вы произносите слог. Разные тоны — разные слоги. Как в русском нельзя путать бы и би, а то не отличите быт от бит, в китайском надо отличать mā и má. Без знания тонов никак не обойтись. Смотрите сами: mǎi — покупать, mài — продавать. Fàngdú — отравить, а fángdú — прилагательное с противоположным значением — противохимический, антивирусный. Если в кафе в Китае вы попросите принести вам tang и ошибетесь с тоном, будьте готовы, что вместо супа (tāng) вам принесут сладости (táng). А герой этой песни хотел shuǐjiǎo — пельмени, а сказал, что хочет shuìjiào — спать.
Тоны даже важнее, чем согласные звуки. В некоторых диалектах китайского просто не различаются s и sh, z и zh или, например, n и l. Если вам на рынке говорят, что лапша стоит сы юаней, ориентироваться надо на тон, а не на согласный звук. Это может быть sì — четыре, а может и shí — десять.
3
Тоны? Как быть, если у меня совсем нет слуха?
Чтобы учить китайский, не нужен музыкальный слух. Если вы отличаете утверждение «твоя табуретка» от вопроса «твоя табуретка?», этого достаточно.
4
Так, тоны придется освоить. Но как?
Произносите все медленно и преувеличенно. Сначала вы не будете понимать — это у меня голос идет вверх или вниз? Держится на одной высоте или куда-то уехал? Так что утрируйте: если уж падающий тон, пусть он начинается с писклявого фальцета и медленно гаснет в угрюмый бас. Если уж ровный высокий тон, то пусть он тянется в четыре раза дольше, чем у диктора. Пойте его, как солист оперы финальную ноту. Фааааааааааааааааааа! Не бойтесь переборщить. На китайский слух все мы говорим монотонно бубубу, а у китайца даже в самой сдержанной речи амплитуда сильно скачет. Потом ваша речь сама утихнет в нечто более естественное. Если сразу пытаться говорить сглажено с едва заметным изменением высоты, получатся русские интонации и никаких тонов.
Передразнивайте. Повторяйте за диктором буквально, как заевшая пластинка. Повторяйте интонацию предложения, как будто цитируете любимый фильм, анекдот, рекламу. Ммм данон. Птица-говорун отличается умом иииии сообразительностью. Умом ииии сообразительностью.
Учите слово сразу вместе с тоном. Это проще, чем переучивать потом.
5
Где можно послушать тоны?
- Таблица всех слогов китайского языка с аудио каждым тоном
- Игра для тренировки тонов и транскрипции
- forvo.com — База произношений. Здесь можно слушать, как носители языка произносят нужное вам слово.
- Приложение Hellotalk — смесь WhatsApp и сайта lang-8.com. Попробуйте публиковать короткие аудио сообщения. Можно просто записать, как вы читаете предложение или несколько слов или даже слог — вас и похвалят, и поправят. Это проще, чем сразу говорить с китайскими друзьями живьем или в скайпе.
6
Что еще сложного в китайском?
Вы не можете узнать чтение иероглифа по его внешнему виду. Произношение, написание и смысл — три отдельные части знака. В английском написание слова связано с произношением. Вы учите английское слово и его русский эквивалент. Собака = dog. А здесь надо учить и отрабатывать все связки — по иероглифу вспоминать чтение и значение. По звучанию — значение и иероглиф и так далее. Собака = 狗 = gǒu.
7
Это же нереально — запомнить картинку для каждого слова?
Во-первых, обычно слово состоит из двух иероглифов, то есть знаков гораздо меньше, чем слов. Во-вторых, иероглифы — это не картинки. У них есть структура и составные части, как у конструктора. Иероглиф состоит из черт. Черта — это грубо говоря, то, что выводят, не отрывая ручки от бумаги. Из черт складываются графемы. У графемы, в отличие от черты, есть смысл.
灬 — огонь
石 — камень
言 — речь
Из графем складываются иероглифы. У иероглифа есть еще и чтение.
8
Как из графем складываются иероглифы?
В иероглифе может быть одна графема или больше.
Одна: 又 — ладонь
Две: 对 — правильный
Три: 树 — дерево
Куча: 赢 — побеждать
Самих графем не так много, самых частых — сотня. Учите графемы, которые попались вам больше одного раза. Если освоите, сможете складывать из графем иероглифы, как из кубиков, и не придется запоминать много тысяч бессвязных картинок.
Графемы в квадрате могут соседствовать вертикально — 李, горизонтально — 和 или так: одна охватывает, а другая внутри, как начинка в пельмене — 国. И возможны любые комбинации. Если знать графемы и понимать структуру, даже самый сложный иероглиф будет выглядеть пусть не знакомо, но понятно.
9
Иероглифы очень сложно писать? Как этому научиться?
Обводить прописи, как в детстве. Наши руки привыкли к округлым и наклонным вензелям, так что нужно много практики. Положите кальку на лист прописей и обводите иероглифы прямо поверху. Это сложнее, чем кажется. Неудобно руке. Прописывая иероглифы, отдельные графемы и даже просто черты, вы привыкаете к новым движениям, порядку черт и правильной траектории руки.
10
У меня и в русском-то плохой почерк, насколько точно нужно копировать иероглифы?
Должны совпадать типы черт, пропорции, наличие или отсутствие пересечений и крюков.
Простые черты — вертикаль, горизонталь, откидная, точка. Потом посложнее — добавляем к простой черте крюк. Сложные — как две-три сросшихся простых. Они могут соединяться плавно, округло или резко, углом. В русском вы уже знаете, что можно менять, а что нельзя. Вы можете написать a, A или а — и это все одна и та же буква, а вот если у б написать хвостик влево, получится другая буква.
Два иероглифа могут отличаться одной чертой, одним крюком, одним изгибом. Сравните 贝— раковина и 见— видеть. Надо понимать, какую черту вы сейчас пишете и как она соотносится с остальными.
Черты могут соприкасаться, пересекаться или отстоять друг от друга. Человек не робот и не может на бегу попасть пером строго в цель. Если черты не пересекаются, лучше оставить между ними пробел, чем второпях куда-то заехать. Небольшой отступ — норма, лишнее пересечение — ошибка.
Один иероглиф занимает ровно один квадрат и немного сторонится границ, как грязных стенок лифта. Сколько бы ни было в нем черт, хоть одна, хоть сорок, он весь аккуратно раскладывается в центре — хоть 大, хоть 翻. А графемы внутри иероглифа близки друг к другу, как игроки в твистер. Часто нельзя провести прямую сквозь иероглиф, никого не задев, посмотрите:
黎，爸，紧
11
Важно, в каком порядке писать черты?
Да, очень. Во-первых, китайцы за тысячи лет хорошо продумали, какой порядок будет самым удобным. Во-вторых, когда вы хоть чуть-чуть ускоряетесь, черты начинают меняться, сливаться. Ваши иероглифы можно будет распознать, только если они будут меняться так же, как у всех. Например, иероглиф рот выглядит как квадратик 口. Пишется в три черты:
Слева снизу — печатный иероглиф рот. А в центре и справа — тот же иероглиф, написанный от руки в правильном порядке, но быстро.
Если вы будете писать черты в другом порядке, получится не иероглиф, а просто картинка. Три варианта снизу больше похожи на квадрат, чем три варианта сверху, но к иероглифу рот они отношения не имеют. Траектория движения руки важней, чем даже внешний облик.
Вам могут помочь:
- Line Dict или любой другой словарь, сайт, приложение, которое показывает порядок черт
- Сайт bihua.51240.com — для ответов на вопросы: а это точка или откидная? Он на китайском, но вам там понадобится только десяток слов, которые обозначают названия черт.
Где можно смотреть деление иероглифа на графемы:
- приложение Pleco
- Hanzicraft
- Zhongwen — если не видно никакой логики в составе иероглифа, здесь можно посмотреть этимологию
- программа Wenlin
12
А как печатать китайскими иероглифами?
Нужно установить китайскую раскладку, а дальше есть несколько вариантов. Самый популярный метод ввода — по произношению. Набираете латиницей звучание иероглифа в общепринятой транскрипции pinyin, а компьютер предлагает вам список знаков, которые так читаются — сначала частые, потом редкие. Из них выбираете нужный.
Другой удобный вариант — просто писать иероглиф на экране пальцем или курсором. Рукописный ввод особенно хорош, когда нужно узнать чтение незнакомого иероглифа.
13
Можете еще накидать всяких полезных ссылок про китайский?
Да, пожалуйста.
- http://www.hellotalk.com/ — мгновенный и очень удобный поиск языковых партнеров. Здесь можно болтать с китайцами, хотите устно, хотите письменно, а носители языка исправляют ваши ошибки.
- http://lang-8.com/ — пишете тексты на китайском, а носители языка исправляют ваши ошибки.
- http://www.hackingchinese.com/ — много полезной информации на английском о том, как вообще учить китайский язык, самостоятельно или на курсах, как организовать учебу, конкретные лайфхаки про каждый аспект языка.
- https://www.italki.com/home?hl=ru — поиск языковых партнеров или репетиторов
- http://thetravelingprogrammer.com/files/ChineseCharacterChallenge/ — убегай от зомби и выбирай правильный иероглиф (по уровням стандарнтного теста HSK)
Подкасты (на английском и китайском):