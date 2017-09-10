Как выучить китайский язык?

1 . Китайский вообще реально выучить?

2 . Что такое тоны?

3 . Тоны? Как быть, если у меня совсем нет слуха?

4 . Так, тоны придется освоить. Но как?

5 . Где можно послушать тоны?

6 . Что еще сложного в китайском?

7 . Это же нереально — запомнить картинку для каждого слова?

8 . Как из графем складываются иероглифы?

9 . Иероглифы очень сложно писать? Как этому научиться?

10 . У меня и в русском-то плохой почерк, насколько точно нужно копировать иероглифы?

11 . Важно, в каком порядке писать черты?

12 . А как печатать китайскими иероглифами?