«Почта России» извинилась за промедление при доставке письма ФСБ в лондонский офис Telegram

«Почта России» признала, что допустила промедление при доставке заказного письма от ФСБ в лондонский офис компании Telegram с требованием передать ключи от переписки пользователей. Ответ «Почты России» опубликовал в своем телеграм-канале юрист Павел Чиков.

В ответе говорится, что письмо было вручено адресату только 21 июля, хотя ФСБ просила предоставить ключи переписки до 19 июля. По какой причине было допущено промедление, в «Почте России» не знают.

В сообщении говорится, что «Почта России» приносит извинения за ненадлежащее исполнение услуги.