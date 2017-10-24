«Почта России» извинилась за промедление при доставке письма ФСБ в лондонский офис Telegram
«Почта России» признала, что допустила промедление при доставке заказного письма от ФСБ в лондонский офис компании Telegram с требованием передать ключи от переписки пользователей. Ответ «Почты России» опубликовал в своем телеграм-канале юрист Павел Чиков.
В ответе говорится, что письмо было вручено адресату только 21 июля, хотя ФСБ просила предоставить ключи переписки до 19 июля. По какой причине было допущено промедление, в «Почте России» не знают.
В сообщении говорится, что «Почта России» приносит извинения за ненадлежащее исполнение услуги.
Сервис Telegram был 16 октября оштрафован на 800 тысяч рублей в рамках «пакета Яровой» за отказ сотрудничать с ФСБ. После вступления этого решения в силу у Роскомнадзора могут появиться основания для блокировки Telegram в России.
Создатель Telegram Павел Дуров утверждает, что решение ФСБ противоречит Конституции. Он намерен оспорить решение суда.
Гендиректор «Почты России» в интервью каналу «Россия-24» 24 октября рассказал, что компания не справляется с качественным выполнением услуг из-за нехватки персонала.