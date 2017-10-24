Как поехать в Южную Корею на лечение? Карточки «Медузы» и НОТК

Мадридский «Реал» поедет на матч в Каталонию на автобусе без клубной символики

El Mundo
14:40, 24 октября 2017
Надежный источник

Мадридский «Реал» решил не использовать автобус с клубной символикой для поездки на матч с каталонской «Жироной», который состоится 29 октября. Как сообщает El Mundo, футболисты отправятся на выезд на автобусе, который клуб специально арендует для поездки.

Автобус решили поменять в качестве меры предосторожности. El Mundo отмечает, что на сегодняшний день нет оснований говорить о какой-либо угрозе безопасности футболистов «Реала».

28 октября, накануне матча «Реала» с «Жироной», может вступить в силу решение правительства Испании об ограничении каталонской автономии. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правительство Каталонии будет распущено, а парламент переизбран. Ожидается, что такое решение 27 октября одобрит Сенат Испании.
В ответ на ограничение автономии Каталония собирается объявить о своей независимости. 1 октября в регионе прошел референдум, на котором большинство проголосовавших выступили за отделение от Испании. Мадрид отказался признать результаты референдума.

Каталонский сепаратизм

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме