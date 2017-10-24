Мадридский «Реал» поедет на матч в Каталонию на автобусе без клубной символики
Мадридский «Реал» решил не использовать автобус с клубной символикой для поездки на матч с каталонской «Жироной», который состоится 29 октября. Как сообщает El Mundo, футболисты отправятся на выезд на автобусе, который клуб специально арендует для поездки.
Real Madrid opt not to use official bus for Girona away game on Sunday given ongoing tension in Catalonia. #RMCF https://t.co/me0cag6MkR pic.twitter.com/3hnNUTRLwb— AS English (@English_AS) October 24, 2017
Автобус решили поменять в качестве меры предосторожности. El Mundo отмечает, что на сегодняшний день нет оснований говорить о какой-либо угрозе безопасности футболистов «Реала».
28 октября, накануне матча «Реала» с «Жироной», может вступить в силу решение правительства Испании об ограничении каталонской автономии. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правительство Каталонии будет распущено, а парламент переизбран. Ожидается, что такое решение 27 октября одобрит Сенат Испании.
В ответ на ограничение автономии Каталония собирается объявить о своей независимости. 1 октября в регионе прошел референдум, на котором большинство проголосовавших выступили за отделение от Испании. Мадрид отказался признать результаты референдума.