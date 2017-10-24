Мадридский «Реал» поедет на матч в Каталонию на автобусе без клубной символики

Мадридский «Реал» решил не использовать автобус с клубной символикой для поездки на матч с каталонской «Жироной», который состоится 29 октября. Как сообщает El Mundo, футболисты отправятся на выезд на автобусе, который клуб специально арендует для поездки.

Real Madrid opt not to use official bus for Girona away game on Sunday given ongoing tension in Catalonia. #RMCF https://t.co/me0cag6MkR pic.twitter.com/3hnNUTRLwb — AS English (@English_AS) October 24, 2017

Автобус решили поменять в качестве меры предосторожности. El Mundo отмечает, что на сегодняшний день нет оснований говорить о какой-либо угрозе безопасности футболистов «Реала».