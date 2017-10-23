В правительстве предложили повысить минимальный трудовой стаж для получения пенсии

Власти РФ рассматривают возможность повышения минимального трудового стажа, необходимого для получения пенсии по старости, сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников.

Предполагается, сообщил один из собеседников издания, что повышение стажа стимулирует людей и работать дольше, чтобы потом получать более высокую страховую пенсию, и переходить на полностью «белые» зарплаты.

Другой источник «Ведомостей» считает, что повышение стажа — это затягивание пенсионной реформы, и в будущем, по его мнению, неизбежно придется повышать и возраст выхода на пенсию.

В свою очередь в Минтруда заявили, что пока никаких изменений в пенсионной системе не обсуждается, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что единой точки зрения на пенсионную реформу нет, также, как и уже принятых на этот счет решений.