В Чечне пообещали наказать студентов и ректоров за пропуск матча «Ахмата»

Власти Чечни потребовали от вузов обеспечить 100-процентную явку болельщиков на ближайшем матче «Ахмата», пригрозив студентам отчислением, а ректорам — увольнением. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Двое студентов рассказали изданию, что 14 октября, на следующий день после домашнего поражения «Ахмата» от «Спартака», в Чеченском государственном университете состоялось собрание с участием студентов, деканов и ректоров нескольких вузов. На собрании выступал представитель чеченских властей. «Кавказский узел» не уточняет, кто именно это был.

По словам одного из студентов, представитель властей «говорил об отсутствии патриотизма, потребовал представить списки тех, кто не ходил на матч, и пригрозил всех „нерадивых“ отчислить». Ректора университета, как рассказал студент, пригрозили уволить.

Другой студент сообщил, что руководителям вузов и учащимся пообещали «очень большие проблемы» в случае, если на матче против «Анжи» (он состоится 30 октября в Грозном) не будут заполнены трибуны.