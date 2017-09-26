Чеченским студентам пригрозили отчислением за отказ ходить на матчи «Ахмата». Руководство клуба это отрицает
Студентов нескольких вузов в столице Чечни обязали ходить на домашние матчи футбольного клуба «Ахмат» под угрозой отчисления.
По данным издания «Кавказ. Реалии» (проект «Радио Свобода»), посетить матч «Ахмат» — «Рубин», состоявшийся 25 сентября, обязали студентов Чеченского госуниверситета, Грозненского государственного нефтяного технического университета и Чеченского педагогического госуниверситета. Для этого студентов раньше отпустили с занятий.
Как рассказали изданию студенты, на стадионе для каждого учебного заведения выделены трибуны, а места на них привязаны к номерам студенческих билетов, чтобы легко можно было вычислить «отказников».
Генеральный директор футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров в интервью «Р-Спорт» назвал сообщения о том, что студентов заставляют ходить на матчи, «чушью».
«У нас что, люди на футбол не ходят, футбол не любят? Разве из-под палки можно кого-то загнать (на стадион)? Ну, один раз загоните, а дальше что?» — сказал Айдамиров.
По словам нескольких студентов, расходы на проезд до центра Грозного и обратно они должны брать на себя, причем от посещения стадиона не освобождаются даже те, кто живет за пределами Грозного.